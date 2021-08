Prefeita Marfisa nomeia Vitória Dias, filha de Alércio Dias, para fortalecer a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos

A edição nº. 13.106, do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 13, trouxe nas primeiras linhas da seção da Prefeitura de Rio Branco, a publicação do Decreto nº. 1219, de 11/08/2021, onde nomeia a estudante de direito Vitória da Silva Dias, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica na Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais, no Gabinete do Prefeito – GABPRE.

Vitória Dias é filha de Alércio Dias, que por ser qualificado com uma inteligência singular, exerceu funções de alto escalão. Dias foi advogado, servidor público, securitário e político brasileiro, exercendo também o cargo de deputado federal pelo Acre, deixando um grande legado como pai e agente político.

Dias foi eleito deputado federal pelo Partido Democrático Social (PDS) do Acre em 1982. Ausentou-se da votação da Emenda Dante de Oliveira e na eleição presidencial indireta de 1985 votou em Paulo Maluf, embora não o tivesse sufragado na convenção nacional do PDS. Com a Nova República ingressou no Partido da Frente Liberal (PFL) sendo reeleito em 1986 e a nove meses do fim de seu mandato licenciou-se da Câmara dos Deputados dando lugar a Nosser Almeida. Derrotado na disputa pela prefeitura de Rio Branco em 1988 e suplente de deputado federal em 1990, foi eleito deputado estadual pelo PFL em 1994 licenciando-se do mandato para ocupar a Secretaria de Educação no governo Orleir Cameli.

Candidato a governador do Acre em 1998, foi impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) acusado de cometer “irregularidades insanáveis” em sua gestão como secretário segundo o Tribunal de Contas do Estado, mas sua candidatura foi validada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas eleições de outubro foi derrotado por Jorge Viana ainda em primeiro turno.

Dias faleceu em setembro de 2020, em Rio Branco de complicações por um problema gastrointestinal.