Após ação de criminosos, Horto Florestal terá rondas policiais e monitoramento de segurança

O prefeito de Rio Branco anunciou em entrevista na Rede Amazônica que o parque do Horto Florestal vai ter policiamento motorizado da Polícia Militar e também a instalação de câmeras eletrônicas, após uma professora, a filha, um sobrinho, de 2 anos e outra criança de 9 terem sido vítimas de criminosos.

Na ocasião, o prefeito Bocalom, pediu desculpas e lamentou o ocorrido dentro do parque, porém, garantiu providências sobre o incidente. “Vamos colocar o pessoal da segurança. Infelizmente aconteceu, mas espero em Deus que não aconteça mais”, declarou.

A declaração do gestor foi enfatizada pelo chefe do gabinete militar da prefeitura, tenente-coronel Ezequiel Bino. Segundo ele, a Polícia Militar já disponibilizou equipes para fazer rondas dentro das trilhas.

Relembre o caso

Durante um piquenique no Horto Florestal, na última sexta-feira (6), a professora diz que dois homens encapuzados agrediram e abusaram dela e da filha, de 9 anos. Além da filha, a professora, que pediu para não ter o nome divulgado, também estava com o sobrinho de 2 anos e uma amiga da filha, também de 9 anos. A dupla roubou três celulares, a bolsa com as coisas do sobrinho, outra bolsa com os alimentos, a chave do carro e outros objetos.

O crime ocorreu no período da tarde, quando a família caminhava por uma das trilhas. Os criminosos saíram de dentro da mata armados e com o rosto coberto.