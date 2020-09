Há ainda 44 amostras em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que tiveram alta da doença é de 20.105.

Neste domingo, a taxa de ocupação é de 46,6%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 42 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

Mortes por cidades Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros Acrelândia 9 0 Assis Brasil 9 0 Brasileia 19 0 Bujari 6 0 Capixaba 7 0 Cruzeiro do Sul 57 0 Epitaciolândia 13 0 Feijó 18 0 Jordão 1 0 Mâncio Lima 10 0 Marechal Thaumaturgo 1 0 Plácido de Castro 8 0 Porto Acre 15 0 Porto Walter 2 0 Rio Branco 388 0 Rodrigues Alves 7 0 Santa Rosa do Purus 2 0 Sena Madureira 11 0 Tarauacá 14 0 Xapuri 13 0 Senador Guiomard 12 0 Manoel Urbano 2 0 Total 624 0

Números

Das 624 mortes, 415 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde. Já 209 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 381 eram homens e 243 mulheres. Do total de vítimas, 436 tinham acima de 60 anos.

Até este domingo, o Acre já fez 64.065 exames, dos quais 25.443 foram confirmados e mais 44 amostras seguem em análise. Outros 38.568 casos suspeitos foram descartados.

Maiores taxas de contaminação a cada 10 mil habitantes:

Assis Brasil – 699

Xapuri – 520 –

Santa Rosa do Purus – 470

Brasileia – 433

Mâncio Lima – 401

Tarauacá – 377

Cruzeiro do Sul – 363

Bujari – 358

Manoel Urbano – 348