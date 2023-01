Comando do 9º Distrito Naval abre processo seletivo para Praça Temporário

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de Praças temporários da Marinha do Brasil, para o preenchimento de vagas nas Organizações Militares no âmbito do Comando do 9° Distrito Naval. São vagas para ambos os sexos, para pessoas com mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade até a data da sua incorporação, com formação em nível médio-técnico, para prestação do Serviço Militar Voluntátio (SMV), de até 8 anos.

As inscrições para o certame acontecem de 14 a 29 de janeiro de 2023, no endereço https://www.marinha.mil.br/com9dn , na aba “Serviço Militar Voluntário”. A taxa de inscrição é no valor de R$ 65,00.

A seleção é composta por prova objetiva, prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física. Todos os pré-requisitos e demais informações podem ser conferidas no Aviso de Convocação do Processo Seletivo.

As vagas para o Com9º DN são dividas nas seguintes áreas:

1. Industrial

Para prestação do SMV como Cabo (CB):

Eletrotécnica

Geodésia e Cartografia

Motores

Para prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE):

Marcenaria

Metalurgia

2. Saúde

Para prestação do SMV como Cabo (CB):

Enfermagem

Patologia Clínica

3. Apoio

Para prestação do SMV como Cabo (CB):

Administração

4. Administrativa

Para prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE):

Arrumador

Motorista

Os voluntários às vagas destinadas à graduação de Marinheiro Especializado, como motorista de viatura, deverão possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D e E, bem como não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses até a data prevista no Cronograma de Eventos.

Os voluntários às vagas da área administrativa para a função de Arrumador deverão possuir C-FIC do Eixo Tecnológico de Turismo, Hospitalidade e Lazer, com cursos que contemplem atividades de auxiliar de garçom, camareiro em meios de hospedagem e copeiro.

Para informações adicionais, os interessados podem entrar em contato com o Serviço de Recrutamento Distrital do Com9°DN, no seguinte telefone: (92) 2123-2278, ou por meio do e-mail: com9dn.concursos@marinha.mil.br .

