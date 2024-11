Começa hoje Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

As buscas decorrem, terça-feira, 5 de novembro, nas sedes da Liga de Futebol Profissional (LFP) e nas do fundo de investimento CVC em particular, soubemos O mundo e Agence France-Presse (AFP), confirmando informações de A equipe.

Estas buscas enquadram-se numa investigação do Ministério Público Financeiro (PNF), sobre suspeitas de desvio de fundos públicos, corrupção activa e passiva de funcionários públicos e tomada ilegal de interesses. Este procedimento segue uma reclamação enviada em novembro de 2023pela associação AC!! Anticorrupção, que menciona nomeadamente incidentes de desvio de fundos públicos ocorridos em 2022 durante a criação da sociedade comercial LFP.

Esta empresa foi criada após uma transferência parcial de capital para o fundo de investimento luxemburguês CVC Capital Partners. O acordo celebrado em abril de 2022 pela LFP com o fundo CVC deve trazer 1,5 mil milhões de euros ao futebol profissional francês, em comparação com 13,04% do seu rendimento vitalício para a CVC.

Leia a pesquisa | Artigo reservado para nossos assinantes Ligue 1: a grande desilusão económica do futebol francês Leia mais tarde

As investigações, confiadas em 16 de julho à secção de investigação de Paris, devem esclarecer as condições deste acordo e, em particular, o papel dos vários protagonistas. De acordo com A equipebuscas também estão em andamento na casa de Vincent Labrune, presidente da LFP. A AFP e O mundo não tivemos confirmação nesta fase dessas pesquisas.

A empresa comercial também parlamentares interessadosque lhe enviou uma comissão de inquérito em abril. No entanto, reviram o âmbito das suas próprias investigações para não interferir no trabalho do PNF. Os senadores estão interessados, de forma mais geral, na intervenção de fundos de investimento no futebol profissional francês.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Michel Savin, senador (LR): “O futebol francês passou da miragem à desilusão” Leia mais tarde