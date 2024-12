Comer chocolate amargo poderia reduzir o risco de diabetes? | Notícias de saúde

Acredita-se que o chocolate amargo traz muitos benefícios à saúde – desde a proteção contra doenças cardiovasculares até a redução da pressão arterial. Agora, um novo estudo publicado no British Medical Journal (BMJ) sugere que comer chocolate amargo também pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Cientistas e profissionais médicos acreditam que isto pode ser significativo porque a diabetes tem se tornado cada vez mais difundida desde a década de 1990.

De acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde sobre diabetes, o número de pessoas que vivem com diabetes tipo 1 ou 2 em todo o mundo quadruplicou, para 830 milhões, entre 1990 e 2022, com a grande maioria das pessoas sofrendo de tipo 2.

As consequências disto podem ser significativas: a diabetes pode causar cegueira, insuficiência renal, ataques cardíacos, acidente vascular cerebral e exigir amputação de membros inferiores.

Então, o que este último estudo revelou sobre o chocolate amargo e o diabetes tipo 2?

Qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2?

Embora o diabetes tipo 1 e o tipo 2 compartilhem um nome, existem diferenças marcantes entre como cada uma dessas condições crônicas no corpo regula o açúcar no sangue, conhecido como glicose.

O diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico do corpo funciona mal e lança uma resposta auto-imune contra suas próprias células saudáveis. Isso ocorre quando o sistema imunológico identifica incorretamente essas células saudáveis ​​como uma ameaça externa ao corpo, levando à destruição das células produtoras de insulina no pâncreas. Como resultado, o corpo perde a capacidade de regular eficazmente os níveis de açúcar no sangue.

Ainda não está claro como o diabetes tipo 1 se desenvolve, mas a maioria das pesquisas aponta para uma combinação de uma predisposição genética no indivíduo e fatores ambientais, como certos vírus que podem desencadear uma resposta autoimune.

De acordo com um estudo de 2023 publicado por várias instituições médicas gregas, 8,4 milhões de pessoas em todo o mundo sofriam de diabetes tipo 1 em 2021. Em 2040, espera-se que o número de pessoas que vivem com diabetes tipo 1 a nível mundial varie entre 13,5 milhões e 17,4 milhões.

Indivíduos diagnosticados com diabetes tipo 2 apresentam resistência à insulina, uma condição que faz com que seus corpos continuem a produzir insulina, mas sejam incapazes de usá-la de forma eficiente. Esta função prejudicada da insulina impede a regulação adequada dos níveis de açúcar no sangue.

O diabetes tipo 2 é uma condição crônica que normalmente se desenvolve gradualmente ao longo de vários anos. Está fortemente associada a fatores de estilo de vida, particularmente sedentarismo e obesidade. Embora possa ocorrer em qualquer idade, esta forma de diabetes é mais comumente diagnosticada em adultos.

O que revelou o estudo sobre chocolate amargo e diabetes tipo 2?

Aproximadamente 192.000 adultos nos EUA participaram em três estudos ao longo de 34 anos conduzidos por investigadores de Harvard – os Nurses’ Health Studies I e II e o Health Professionals Follow-up Study.

Nem todos os indivíduos tinham diabetes tipo 2 no início do estudo. Os participantes relataram seu estado de diabetes (se houver), hábitos alimentares, peso geral e consumo de chocolate ao longo do tempo.

Indivíduos que consumiram regularmente chocolate amargo – especificamente cinco ou mais porções por semana – experimentaram uma redução de 21% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. O risco foi medido comparando a incidência de diabetes tipo 2 entre participantes que consumiram diferentes quantidades de chocolate.

Ao longo dos estudos, aproximadamente 19.000 indivíduos que não tinham diabetes anteriormente foram diagnosticados com diabetes tipo 2.

Entre os quase 112 mil participantes que relataram consumir chocolate, apenas 5 mil desenvolveram diabetes tipo 2.

Os estudos revelaram que, embora o chocolate amargo tenha efeitos benéficos, outros tipos de chocolate não.

“O aumento do consumo de chocolate amargo, mas não de leite, foi associado a um menor risco de DM2 (diabetes tipo 2). O aumento do consumo de leite, mas não de chocolate amargo, foi associado ao ganho de peso a longo prazo”, afirmou o relatório dos três estudos.

“Nossas descobertas sugerem que nem todos os chocolates são criados iguais”, disse o pesquisador-chefe Binkai Liu, estudante de doutorado no Departamento de Nutrição de Harvard, em comunicado.

“Para quem adora chocolate, este é um lembrete de que fazer pequenas escolhas, como escolher o chocolate amargo em vez do chocolate ao leite, pode fazer uma diferença positiva na saúde.”

Por que o chocolate amargo é bom para nós?

Descobriu-se que o chocolate amargo oferece vários benefícios à saúde, em grande parte devido à sua rica concentração de flavonóides, especialmente flavonóides. Estes são poderosos antioxidantes encontrados nos sólidos do cacau e são essenciais para a compreensão da base científica dos efeitos positivos do chocolate amargo para a saúde.

Segundo a pesquisa, os flavonóides do chocolate amargo ajudam a melhorar a saúde cardiovascular, aumentando o fluxo sanguíneo e reduzindo a pressão arterial.

“O chocolate contém altos níveis de flavanóis, que promovem a saúde cardiometabólica e reduzem o risco de diabetes tipo 2 (DT2), conforme demonstrado em ensaios clínicos randomizados”, concluiu o relatório dos estudos.

Além disso, foi demonstrado que estes compostos reduzem os níveis de colesterol LDL enquanto aumentam o colesterol HDL, promovendo um perfil lipídico mais saudável.

O HDL, conhecido como “colesterol bom”, coleta o excesso de colesterol da corrente sanguínea e dos tecidos, enquanto o LDL, conhecido como “colesterol ruim” pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que estreitam e endurecem as artérias. Em alguns casos, isso pode levar à aterosclerose, o endurecimento das artérias, que pode causar doença arterial coronariana, ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e má circulação sanguínea nos membros.

As propriedades antioxidantes do chocolate amargo também desempenham um papel no combate ao estresse oxidativo e à inflamação no corpo. Isto pode reduzir potencialmente o risco de doenças crónicas e apoiar a saúde celular geral. Além disso, pesquisas sugerem que os flavanóis do chocolate amargo podem melhorar a função cognitiva e o humor, possivelmente devido ao seu efeito no fluxo sanguíneo cerebral e na atividade dos neurotransmissores.

“O maior consumo de flavonóides dietéticos totais, bem como de subclasses específicas de flavonóides, tem sido associado a uma diminuição do risco de DM2 (diabetes tipo 2). Em ensaios clínicos randomizados, esses flavonóides exerceram efeitos antioxidantes, antiinflamatórios e vasodilatadores que podem conferir benefícios cardiometabólicos e reduzir o risco de DM2 (diabetes tipo 2)”, escreveram os autores do relatório.

O chocolate amargo também possui alta concentração de minerais como ferro, magnésio e zinco, aumentando ainda mais seu valor nutricional. A pesquisa sugere que esses minerais apoiam várias funções corporais, desde o transporte de oxigênio até a atividade enzimática e a regulação do sistema imunológico.

Os benefícios para a saúde são mais pronunciados no chocolate amargo com uma elevada percentagem de sólidos de cacau – normalmente 70% ou mais. À medida que o teor de cacau aumenta, também aumenta a concentração de compostos benéficos, enquanto um maior teor de açúcar geralmente os diminui.

“Embora o chocolate amargo e o chocolate ao leite tenham níveis semelhantes de calorias e gordura saturada, parece que os ricos polifenóis do chocolate amargo podem compensar os efeitos da gordura saturada e do açúcar no ganho de peso e no diabetes. É uma diferença intrigante que vale a pena explorar mais”, disse o autor do relatório, Qi Sun, professor associado dos Departamentos de Nutrição e Epidemiologia, em comunicado.

O que mais pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2?

Em um estudo realizado no Brasil este ano, pesquisadores do Departamento de Medicina Interna da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, descobriram que seguir uma dieta baseada em vegetais não apenas reduz o risco de desenvolver diabetes tipo 2. mas também reduz a nossa pegada de carbono.

“Uma dieta baseada em vegetais pode ser importante não só para prevenir a DM2 (Diabetes Mellitus tipo 2 – o nome científico da diabetes) e a obesidade e para melhorar outros factores de risco cardiovasculares (tensão arterial elevada e dislipidemia), mas também para aliviar o impacto sobre a saúde. o meio ambiente”, disseram os autores do estudo. “Uma dieta sustentável em que os produtos de origem animal, especialmente a carne vermelha e o leite/produtos lácteos, são substituídos por produtos de base vegetal, tem o potencial de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.”

Em geral, segundo pesquisas, uma dieta focada em alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, nozes, sementes e grãos integrais, pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Um estudo de 2020 coordenado pela Unidade de Epidemiologia do Conselho de Pesquisa Médica da Universidade de Cambridge descobriu que consumir uma dieta rica em frutas e vegetais pode reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em até 50%.

“Este estudo sugere que mesmo um aumento modesto na ingestão de frutas e vegetais poderia ajudar a prevenir o diabetes tipo 2, indicado por biomarcadores objetivos de consumo, independentemente de o aumento ocorrer entre pessoas com ingestão inicialmente baixa ou alta”, afirmaram os autores.