Ao vivo, guerra na Ucrânia: o exército ucraniano diz que atingiu um depósito de petróleo no oblast russo de Orel

Um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos rejeitou um pedido do plataforma de mídia social TikTok suspender a aplicação de uma lei que exige que os proprietários chineses da empresa se desfaçam ou enfrentem uma proibição no país até que o Supremo Tribunal reveja a sua contestação do estatuto.

Em decisão proferida na sexta-feira, o tribunal rejeitou o pedido do TikTok, chamando-o de “injustificado”.

A ordem do tribunal – não assinada – dizia que a TikTok não identificou precedentes em que um tribunal, “após rejeitar uma contestação constitucional a uma lei do Congresso”, impediu a implementação da lei até que uma revisão da Suprema Corte fosse solicitada.

Os advogados da TikTok e de seu proprietário, ByteDance, solicitaram a liminar depois que um painel de três juízes do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito do Distrito de Columbia ficou do lado do governo dos EUA e rejeitou sua contestação à lei.

No pedido, os advogados pediram um “atraso modesto” na aplicação da lei para que o Supremo Tribunal pudesse rever o caso e a nova administração Trump pudesse “determinar a sua posição” sobre o assunto.

A decisão que exigiu a venda de Tiktok

O estatuto, que foi assinado pelo presidente Joe Biden no início deste ano, exige que a ByteDance venda o TikTok a um comprador aprovado devido a questões de segurança nacional ou enfrentará uma proibição nos EUA.

Um porta-voz do TikTok disse após a decisão que a empresa planeja levar seu caso à Suprema Corte, “que tem um histórico histórico estabelecido de proteção do direito dos americanos à liberdade de expressão”.

Não está claro se o Supremo Tribunal aceitará o caso, embora alguns especialistas jurídicos tenham dito que esperam que os juízes opinem devido aos tipos de novas questões que levanta sobre as redes sociais, a segurança nacional e a Primeira Emenda.

A TikTok também está procurando uma potencial tábua de salvação do presidente eleito Donald Trump, que prometeu “salvar” a plataforma de vídeos curtos durante a campanha presidencial.

Durante seu primeiro mandato, ele tentou, sem sucesso, banir o TikTok.

Pode ser coagido pela China?

Os EUA dizem que vêem o TikTok como um risco de segurança nacional porque a ByteDance poderia ser coagida pelas autoridades chinesas a entregar dados de usuários dos EUA ou manipular o conteúdo da plataforma para os interesses de Pequim.

A TikTok nega essas alegações e argumenta que o caso do governo se baseia em riscos hipotéticos futuros, em vez de fatos comprovados.

Se a lei não for anulada, as duas empresas afirmam que a popular aplicação será encerrada até 19 de janeiro, apenas um dia antes de Trump assumir novamente o cargo.

Mais de 170 milhões de usuários americanos seria afetado, disse a empresa. A maioria dos usuários pertence ao segmento mais jovem da população.

O Departamento de Justiça dos EUA se opôs ao pedido de pausa do TikTok, dizendo em um processo judicial esta semana que as partes já haviam proposto um cronograma que foi “projetado com o propósito preciso” de permitir uma revisão da lei pela Suprema Corte antes que ela entrasse em vigor.

Também na sexta-feira, o presidente e principal democrata de um comitê da Câmara dos Representantes dos EUA sobre a China disse aos CEOs da Alphabet, controladora do Google, e da Apple que eles devem estar prontos para remover o TikTok de suas lojas de aplicativos nos EUA em 19 de janeiro.