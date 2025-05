Comerciante dá produtos de graça para crianças que tiram boas notas na escola e atitude viraliza

Aos 16 anos, o brasileiro Caio Temponi, de Juiz de Fora (MG) entra para o roll das crianças e adolescentes mais inteligentes do mundo. Ele será premiado, em junho, em Londres. – Foto: Arquivo Pessoal/Larismara Temponi

“O Caio foi ensinado desde pequeno que ele não era diferente de ninguém, que o seu dom que Deus deu não fazia ele ser melhor que as outras crianças”, disse a mãe Laurismara Temponi, toda orgulhosa e modesta, em entrevista ao Só Notícia Boa. “Ele é muito fácil de lidar, muito simples, nunca mostrou as suas facilidades e nunca gostou de aparecer ou exibir.”

Morador de Juiz de Fora, MG, Caio receberá um prêmio no próximo dia 26, em jantar, na Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, Reino Unido. Caio venceu na categoria Inteligência e Memória – QI.

Mais um orgulho que o Caio Temponi traz para o Brasil. Agora, o garoto de 16 anos, que já está prestes a terminar duas faculdades – de matemática e direito – foi incluído no seleto grupo dos 100 adolescentes e crianças mais inteligentes do mundo pelo Prêmio Global Child Prodigy 2025.

Ainda bebê, Caio já demonstrava a superdotação. “Ele, com menos de 2 anos, ganhou um quebra-cabeça de seus padrinhos e aquele jogo virou uma diversão para ele, onde ele amava montar”, relembrou a mãe.

O Só Notícia Boa acompanha os passos de Caio há anos: ele foi o mais jovem brasileiro a ser aprovado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e conseguiu ingressar 18 vezes em universidades federais do país, conquistando o título – de mais jovem com o maior número de aprovações.

Leia mais notícia boa

Superdotação, uma alegria e um desafio

Laurismara disse que ela, o marido e toda a família lidaram com naturalidade com as altas habilidades e a superdotação de Caio.

“Caio é muito gentil, educado, e sempre muito obediente”, disse ela.

“As conquistas dele vieram pela luta dele. Muitas pessoas acham que um superdotado não precisa de estudar, e pelo contrário ele precisa sim, porém, tem mais facilidade ao aprender.”

A mãe lembra que é necessário compreender as áreas de interesse da criança superdotada e mostrar para ela que o mundo também tem outros aspectos que podem despertar a atenção.

“Todos ao redor do Caio sempre tiveram muito carinho com ele”, disse. “A criança superdotada precisa como qualquer outra criança de auxílio e ajuda.”

E disse que essa ajuda para a criança superdotada pode não ser necessária na escola, mas na vida como um todo.

“É preciso conversar bastante, respeitar o dom, mostrando que esse benefício só trará coisas boas, além de ensinar a a estudar, a correr atrás. Fazer do seu dom que Deus deu uma maravilha e por agradecimento honrar.”

Veja o post do Caio Temponi, por de entrar no roll das crianças e adolescentes mais inteligentes do mundo: