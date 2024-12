Como Gukesh Dommaraju da Índia se tornou rei do xadrez em um país louco por críquete | Notícias explicativas

Prodígio do xadrez indiano Gukesh Dommaraju tornou-se o mais jovem campeão mundial de xadrez de todos os tempos, depois de derrotar o atual campeão Ding Liren, da China.

A vitória de Gukesh na quinta-feira aconteceu no último jogo dos 14 jogos Campeonato Mundial de Xadrez em Singapura. A Índia, louca pelo críquete, está exultante com a vitória do jovem de 18 anos.

Aqui está mais sobre Gukesh e como ele conquistou o título mundial:

Quem é Gukesh?

Gukesh vem de Chennai, capital do estado de Tamil Nadu, no sul da Índia. Ele frequentou a Escola Velammal Nexus de Chennai.

Ele começou a jogar xadrez aos sete anos de idade, disse Gukesh em uma entrevista publicada em 2019 pelo Festival Internacional de Xadrez de Gibraltar.

“O xadrez é tão complexo que adoro”, disse Gukesh no vídeo. “Quero me tornar um campeão mundial.”

Aos 12 anos, Gukesh tornou-se um grande mestre – o título mais alto que um jogador de xadrez pode alcançar – tornando-o o terceiro grande mestre mais jovem da história e o mais jovem da Índia.

Gukesh vê beleza e filosofia em peões, bispos e tabuleiros. Um vídeo do YouTube enviado pela publicação de notícias de xadrez ChessBase India mostra as prateleiras de seu quarto em sua casa em Chennai repletas de troféus e livros de xadrez, como Under the Surface, de Jan Markos, e Practical Chess Beauty, de Yochanan Afek.

Chennai passou a ser conhecida como a capital do xadrez da Índia. Dos 85 grandes mestres do xadrez na Índia, 31 são de Tamil Nadu. O estado abriga até um templo dedicado ao jogo

Ele é o mais jovem campeão mundial de xadrez?

Sim.

Antes de Gukesh, a lenda russa Garry Kasparov foi o mais jovem a se tornar campeão mundial aos 22 anos em 1985.

Como Gukesh venceu?

Gukesh qualificado para o campeonato em abril ao vencer o Torneio de Candidatos masculino da Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Ele foi o candidato mais jovem a vencer o Torneio de Candidatos.

Ele competiu contra outros sete competidores no evento realizado em abril em Toronto, Canadá. O vencedor do torneio round-robin duplo desafia o atual campeão pelo título mundial.

Ding, 32 anos, sagrou-se campeão mundial em 2023. A partir de 25 de novembro, Gukesh e Ding se enfrentaram em 14 jogos intensos.

No xadrez, um jogador ganha um ponto por vitória e meio ponto por empate.

Ding assumiu a liderança ao vencer o primeiro jogo. O segundo turno terminou empatado.

Gukesh venceu o terceiro jogoempatando com Ding em 1,5 cada. Eles permaneceu empatado para vários jogos, desenhando cada um deles.

Na 11ª partida Gukesh jogando com as brancas assumiu a liderança depois que Ding cometeu um erro. Mas Ding se recuperou ao vencer o 12º jogonivelando o campo de jogo mais uma vez. O 13º jogo resultou em empate.

O momento da vitória

Gukesh jogou com as pretas na 14ª e última partida. No meio do jogo, o empate parecia iminente. Mas Ding cometeu o erro de mover a sua última peça poderosa, a sua torre, para fora de uma posição forte. O erro de Ding pegou Gukesh de surpresa, e ele olhou atentamente para o tabuleiro e calculou seus próximos movimentos.

Depois de perceber seu erro, Ding ficou visivelmente desapontado e renunciou três lances depois, concedendo o título de campeão mundial a Gukesh.

“Demorei um pouco para perceber que errei. … Acho que joguei meu melhor torneio do ano.

“Eu poderia estar melhor, mas considerando a sorte de ontem, é um resultado justo perder no final. Não me arrependo”, disse Ding em entrevista coletiva após o jogo, dizendo que continuaria a jogar xadrez.

Quando Gukesh percebeu que havia vencido, começou a chorar. Falando aos repórteres após o jogo, Gukesh disse que inicialmente não percebeu o erro de Ding, mas quando percebeu: “Foi provavelmente o melhor momento da minha vida”.

Gukesh disse que Ding “lutou como um verdadeiro campeão”.

Quem são os primeiros 17 campeões?

Guilherme Steinitz: Nascido em Praga, Steinitz foi o primeiro campeão mundial oficial, conquistando o título em 1886 e mantendo-o durante oito anos em quatro campeonatos. Emanuel Lasker: Nascido na Prússia, onde hoje é a Polônia, Lasker conquistou o título em 1894 e conquistou-o em seis campeonatos. José Raúl Capablanca: Vindo de Cuba, Capablanca conquistou o título em 1921. Alexandre Alekhine: O russo que obteve a cidadania francesa w no título primeiro em 1927 e três vezes depois disso. Max Euwe: O matemático holandês w no título em 1935. Mikhail Botvinnik: O russo w no título cinco vezes, primeiro em 1948. Vasily Smyslov: O russo sagrou-se campeão mundial em 1957. Michael Tal: O letão sagrou-se campeão mundial em 1960. Tigran V Petrosian: O armênio r permaneceu campeão mundial de 1963 a 1969. Boris Spassky: O russo sagrou-se campeão mundial em 1969. Bobby Fisher: O americano b e sagrou-se campeão mundial em 1972. Anatoly Karpov: O russo h conquistou o título de 1975 a 1985, vencendo cinco vezes. Gary Kasparov: O russo h conquistou o título de 1985 a 2000, vencendo seis vezes. Vladímir Kramnik: O russo h conquistou o título de 2000 a 2007, vencendo três vezes. Viswanathan Anand: O primeiro grande mestre e campeão mundial da Índia conquistou o título em 2007 e manteve-o até 2013, vencendo quatro vezes. Magno Carlsen: O O grande mestre norueguês conquistou o título em 2013 e manteve-o até 2023. Ding: O O grande mestre chinês manteve o título de campeão mundial por 20 meses, depois de vencê-lo em abril de 2023.

Quais são as reações à vitória de Gukesh?

Primeiro-ministro indiano, Narendra Modi: Modi postou no X na quinta-feira: “Este é o resultado de seu talento incomparável, trabalho duro e determinação inabalável.

Líder da oposição indiana, Rahul Gandhi: Gandhi também postou no X: “Gukesh, você deixou toda a Índia orgulhosa!”

Gukesh, você deixou toda a Índia orgulhosa! Com apenas 18 anos, tornar-se o mais jovem campeão mundial de xadrez é uma conquista fenomenal. Sua paixão e trabalho árduo nos lembram que com determinação tudo é possível. Parabéns, campeão! pic.twitter.com/wcK4YZmVB9 —Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 12 de dezembro de 2024

Ananda: O primeiro campeão mundial indiano, que orientou Gukesh e várias outras jovens estrelas indianas do xadrez. postado no X: “É um momento de orgulho para o xadrez, um momento de orgulho para a Índia… e para mim, um momento de orgulho muito pessoal.”

Parabéns! É um momento de orgulho para o xadrez, um momento de orgulho para a Índia, um momento de orgulho para a WACA e, para mim, um momento de orgulho muito pessoal. Ding fez uma partida muito emocionante e mostrou o campeão que é.@FIDE_chess @WacaChess pic.twitter.com/o3hq26JFPf – Viswanathan Anand (@vishy64theking) 12 de dezembro de 2024

Do ex-campeão Kasparov ao CEO do Google e da Alphabet, Sundar Pichai, Gukesh recebeu mensagens de parabéns no X de diversas figuras públicas.

O mundo do críquete também não ficou intocado.

A principal franquia de críquete de sua cidade natal, Chennai Super Kings, parabenizou o jovem campeão em uma postagem no X na quinta-feira:

O Rei leva a coroa! 👑 Parabéns Gukesh, o mais jovem campeão mundial de xadrez clássico! 🥳🙌 @DGukesh pic.twitter.com/Tyw2tK2NDO – Super Reis de Chennai (@ChennaiIPL) 12 de dezembro de 2024

Gukesh também recebeu elogios do ex-capitão indiano de críquete Sachin Tendulkar, que é amplamente considerado um dos maiores batedores da história do esporte. Ele escreveu em um post X que Gukesh está “agora guiando a próxima onda de prodígios do xadrez indiano”.