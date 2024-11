Comunidade Todas no WhatsApp lê A Vegetariana – 12/11/2024 – Painel do Leitor

A Somalilândia, uma região separatista do Somáliarealizará eleições presidenciais na quarta-feira.

Segundo o direito internacional, a Somalilândia pertence à Somália. No entanto, em 1991, a região no extremo noroeste da Somália declarou unilateralmente a sua independência – embora as suas reivindicações de soberania tenham permanecido não reconhecidas pela comunidade internacional.

“As eleições na Somalilândia estão definidas conforme planeado”, disse à DW Mohamed Warsame Dualeh, antigo conselheiro presidencial e atual membro do Partido Popular da Somalilândia (SPP).

“A Comissão Nacional Eleitoral (NEC) fez todos os preparativos excepcionalmente bem”, disse ele, acrescentando que o público está pronto para votar e não há “nenhum relato de violência ou confrontos em qualquer parte do país”.

O porto de Berbera, na Somalilândia, oferece à Etiópia uma porta de entrada para o Mar Vermelho e, mais ao norte, para o Canal de Suez

“Estas eleições porão fim a dois anos de instabilidade política”, segundo Mubarak Abdulahi Daljir, político, economista e vice-presidente da Universidade Admas, com sede em Adis Abeba.

“Irá melhorar ainda mais as credenciais democráticas da Somalilândia e irá melhorar a imagem da Somalilândia na arena internacional.”

Situação tensa no Corno de África

A Somalilândia tornou-se o centro de uma grande disputa entre a Somália e Etiópia.

Em Janeiro, o líder da Somalilândia, Muse Bihi Abdi assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed.

Segundo o acordo, a Etiópia arrendaria terras da Somalilândia para construir uma base naval, enquanto a Etiópia usaria Porto Berbera da Somalilândia para o comércio internacional.

A Somalilândia, em troca, receberia uma participação na Ethiopian Airlines e uma promessa do governo de Abiy de que “faria uma avaliação aprofundada no sentido de tomar uma posição relativamente aos esforços de Somalilândia ganhará reconhecimento.”

“Esperamos que outros países de África e de outros países sigam o exemplo”, disse Daljir à DW.

Os detalhes do acordo não foram publicados – e o possível reconhecimento da Somalilândia ainda não foi oficialmente confirmado por Adis Abeba. Mas também não foi oficialmente negado.

O Memorando de Entendimento gerou grande raiva na Somáliaque considera a Somalilândia como seu território, e levou a uma disputa diplomática e militar com a Etiópia.

Em Abril de 2024, a Somália expulsou o embaixador etíope do país e retirou o seu próprio representante de Adis Abeba.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Somália ameaçou apoiar grupos armados na Etiópia se Adis Abeba não parasse os seus passos no sentido do reconhecimento diplomático da Somalilândia.

Em agosto de 2024, a Somália concluiu um acordo de segurança com o Egitoqual forneceu armas a Mogadíscio logo após o acordo ser assinado.

Etiópia e Somália estão unidas na sua luta contra o Al-Shabaab

No entanto, de acordo com o Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança (SWP), um grupo de reflexão com sede em Berlim, é pouco provável que ecloda realmente um conflito armado grave entre a Etiópia e a Somália.

Isto deve-se em parte ao equilíbrio de poder militar — a Etiópia é uma das maiores potências militares da região e muito superior à Somália — e em parte porque ambos os Estados têm um interesse comum em combater a Al-Shabaab milícias no sul da Somália, que pretendem estabelecer um Estado islâmico no Chifre da África.

De acordo com o SWP a Etiópia está actualmente a destacar cerca de 10.000 soldados na Somália, dos quais apenas um terço faz parte das missões de manutenção da paz AMISOM e ATMIS do União Africana (UA).

Adis Abeba enviou o resto por sua própria iniciativa. A fim de conter as capacidades do Al-Shabaab no país vizinho, manter uma zona tampão e assim evitar os seus ataques na própria Etiópia.

Somália e Somalilândia: Aqui estão as diferenças e questões

Todos os candidatos presidenciais são a favor do Memorando de Entendimento

“Para melhorar as relações da Somalilândia com a Somália, seria certamente necessário suspender o Memorando de Entendimento com a Etiópia”, disse o Dr. Gerrit Kurtz do SWP.

No entanto, isso não parece provável. Na Somalilândia, praticamente todos os candidatos presidenciais estão a jogar esta carta – sobretudo o próprio Bihi em exercício.

Os oponentes de Bihi, Abdirahman Mohamed Abdullahi (conhecido como ‘Ciro’ ou ‘Irro’) do Partido Nacional da Somalilândia (Waddani) e Faysal Ali Warabe do Partido da Justiça e Bem-Estar (UCID), não criticaram o acordo.

Bihi, no entanto, o fez. Depois que Bihi adiou a eleição por dois anos por “razões técnicas e financeiras”, ele reprimiu violentamente os protestos contra ela. Ele também é acusado de regime autoritário, o que levou a divisões entre os clãs poderosos.

Conflito no leste da Somalilândia

“Um dos problemas mais urgentes é certamente a relação entre os clãs, especialmente o conflito em Las Anod, que envolve a secessão de uma área”, disse Kurtz, referindo-se a Las Anod no norte e leste da Somalilândia. É a capital da região de Sool, reivindicada tanto pela Somalilândia como pelos estados autónomos somalis de Puntland e Khatumo.

Houve repetidos distúrbios violentos em Las Anod nos últimos anos. A Somalilândia perdeu o controlo de Sool em 2023, após meses de confrontos com forças pró-Mogadíscio.

“O próximo presidente tem de acabar com a insegurança e a guerra em Las Anod”, disse Daljir.

Etiópia assina acordo de acesso marítimo com a Somalilândia

Fome e inflação

Além dos conflitos, a fome e a inflação estão entre os principais desafios que o novo governo enfrenta.

“O próximo presidente terá de lidar com o nível de desemprego e inflação incrivelmente elevados”, disse Daljir.

A região empobrecida tem cerca de 1,2 milhões de eleitores, a maioria dos quais gostaria de ver uma recuperação económica.

A Somalilândia não tem acesso directo ao financiamento global, bem como à ajuda humanitária e ao desenvolvimento, que devem ser canalizadas através de Mogadíscio.

No período que antecedeu as eleições, Mohamed Farah Hersi, da Academia para a Paz e o Desenvolvimento da Somalilândia, falou em “navegar pela incerteza”.

Se Waddani vencer, pode-se presumir que as negociações bilaterais com a Somália poderão pelo menos ser retomadas.

Ele considera improvável que a Etiópia reconheça a Somalilândia num futuro imediato.

A situação é extremamente complexa — e o equilíbrio de interesses no Corno de África é extremamente delicado.

Editado por: Keith Walker