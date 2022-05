Concurso PF 2021 convoca para o CFP do agente e delegado

A Polícia Federal e o Cebraspe divulgaram nesta terça-feira, 17, o edital de convocação para as últimas turmas iniciais de CFP do concurso PF 2021. Dessa vez, a formação será para o cargo de delegado e para a segunda parte do agente de polícia.

Vale lembrar que a corporação e a banca dividiram a realização do CFP em uma turma para cada cargo, com exceção do agente – cujos alunos foram distribuídos em duas.

A publicação do edital com a listagem dos alunos convocados e as regras para matrícula em ambos os CFPs consta no Diário Oficial da União.

A publicação também constará, na íntegra, no site do Cebraspe, o organizador da seleção .

Quando ocorrerá o CFP do concurso PF?

Conforme previsto no cronograma inicial, o CFP de delegado e a segunda turma de agente foram confirmadas para acontecer de junho a setembro, veja as datas:

Agente de Polícia Federal, primeira turma, de 15 de outubro de 2021 a 22 de dezembro de 2021 ;

; Agente de Polícia Federal, segunda turma, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022;

Escrivão de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, de 21 de fevereiro de 2022 a 13 de maio de 2022;

Delegado de Polícia Federal, de 13 de junho de 2022 a 2 de setembro de 2022.

Para a matrícula no curso, os alunos convocados deverão se apresentar na Academia Nacional de Polícia (Rodovia DF 001 KM – 02, Setor Habitacional Taquari – Lago Norte, Brasília/DF) no seguinte prazo:

O aluno fará jus a auxílio-financeiro, na forma da legislação vigente, no valor de 50% do subsídio da classe inicial do cargo, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal.

+ Concurso PF: Eduardo Bolsonaro cobra chamada de excedentes

Todas as regras e documentação obrigatória você encontra no edital de convocação de maneira detalhada.

Sobre o concurso PF

Publicado em janeiro de 2021, o concurso PF tem oferta de 1.500 vagas imediatas e efetivas. Além disso, a expectativa é que o presidente Jair Bolsonaro permita a chamada de 500 excedentes.

Leia Também: Concurso IBGE: Edital para 206.891 vagas; inscrição prorrogada

No entanto, a comissão de aprovados luta para zerar a lista do cadastro de reserva e chamar todos os candidatos. E já conta com a ajuda do presidente.

Recentemente, Jair Bolsonaro indicou que mais 625 vagas devem ser autorizadas para PF convocar excedentes e realizar novos CFPs para todos os cargos. Mas, para isso, um decreto ainda precisa ser publicado oficialmente.

“Hoje foi acertado mais 625 vagas para cada força (PF e PRF). Foi o que deu para fazer. Os demais terão outra oportunidade, talvez esse ano ainda acabando as eleições”, disse o presidente.

Todas as vagas do concurso PF são para graduados, com nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades.

Com informações de G1Acre