Conheça o ex-modelo e empresário Stheve Lopes

O jovem empresário ex modelo Stheve Lopes, de apenas 30 anos, vem ganhando destaque Internacional, com a realização de eventos de sucesso em vários paises do. Stheve Lopes, que é natural de Paulo , começou sua carreira no ramo de modelo ainda cedo, devido ao seu grande conhecimento dentro do mundo dos artistas e modelos famosos, pelo fato de que, na época, o mesmo seguia a carreira de modelo, então, logo foi chamado para trabalhar como promoter de grandes festas na cidade de São Paulo.

Stheve Lopes em um de seus eventos produzidos em Paris

Com o sucesso rápido promovendo as melhores baladas na noite de Londres, Stheve Lopes logo alçou vôos maiores e passou a realizar eventos próprios como: As eventos Com Famosos , Artistas conhecidos mundialmente, Outro evento que é de realização de Stheve Lopes, é o Camarote 1, na Marquês de Sapucaí, durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Essas e outras festas que são de realização do empresário são sempre repletas de convidados famosos, entre atores globais e cantores, além de modelos e apresentadores. Tudo isso graças ao know-how adquirido por Stheve Lopes trabalhando durante todos esses anos no ramo do entretenimento.

As viagens, que são mais que uma paixão na vida de Stheve Lopes, também fazem parte da sua rotina. Hoje, o empresário tem viajado o mundo participando de grandes eventos musicais e festas renomadas, na Europa, Ásia e outros continentes. Tais viagens servem como território de pesquisa para Stheve Lopes aplicar todos os conhecimentos adquiridos em seus empreendimentos. O empresário que irá abrir, em breve, um restaurante, hoje já conta com sua própria boate, em São Paulo, além de outros empreendimentos

Instagram:

https://instagram.com/lopestheve?igshid=YmMyMTA2M2Y=