Vantagens e benefícios do CBD

Devido à pandemia do COVID-19, muitas pessoas foram afetadas emocionalmente pelo impacto da quarentena e do isolamento, sendo a depressão e a ansiedade os principais efeitos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, a prevalência de depressão foi nove vezes maior no início de 2022 do que em 2021.

Para os profissionais de saúde, o bem-estar dos pacientes é de extrema importância. Se esses distúrbios não forem atendidos, os problemas podem ser irreversíveis. Existem centenas de tratamentos clínicos que podem oferecer às pessoas a ajuda de que precisam.

A medicina natural desempenha um papel importante no processo de cura, pois cada vez mais médicos estão optando por tratar pacientes com CBD, para tratar problemas de saúde mental e doenças crônicas.

O que é CBD

O canabidiol, ou CBD, é o principal componente da cannabis. Está presente na flor resinosa, representando até 45% do extrato da planta. O CBD é um dos mais de 100 canabinóides exclusivos da planta cannabis. Alguns outros que mencionamos em nosso site são CBN ou canabinol e CBG ou Cannabigerol.

É um composto natural não psicoativo ou psicotrópico, com enorme potencial terapêutico. Pesquisadores tentam elucidar suas propriedades e sua capacidade de melhorar sintomas de diversas doenças, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes.

Para que serve o CBD?

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou o tratamento de canabidiol para pacientes com convulsões (síndrome de Lennox-Gastaut e Dravet). Mas, como esperado, o uso do CBD deve ser feito sob estrita supervisão médica.

Você já ouviu falar do CBG?

É a partir do CBD (canabigerol) que o CBD e o THC são produzidos. Mas ele passa quase despercebido nas variedades de Cannabis. Tem efeito anti-inflamatório, anticonvulsivo, sedativo, antitumorígeno e reduz a pressão intra-ocular (ou seja, auxilia no tratamento de glaucoma).

Conheça o óleo CBD +CBG da Hemp Vegan. O óleo Hemp Vegan CBD + CBG consiste em duas variedades selecionadas de cânhamo, a saber, uma cujo canabinóide primário é CBD e a outra cujo canabinóide primário é CBG. Contém 1000mg de extrato de cânhamo de espectro completo com 500mg de conteúdo de canabidiol canabidiol (CBD), bem como 500mg de extrato de cânhamo de espectro completo contendo 300mg de canabinóide canabigerol (CBG).

Apesar de garantir a quantidade exata de canabidiol CBD (conforme indicado no rótulo do produto), a quantidade de extrato de espectro completo no produto pode variar um pouco. Os produtos Hemp Vegan™ são elaborados a partir do nosso próprio extrato de cânhamo, onde a concentração de canabidiol CBD varia consoante a variedade, colheita, etc.

Benefícios para a saúde do CBD

Sono melhorado: o CBD pode regular os ciclos do sono, resultando em um sono mais profundo e relaxado. Em um estudo realizado pela OMS, descobriu-se que os indivíduos que receberam cannabis medicinal dormiam mais. O que o CBD faz é inibir a enzima amida hidrolase de ácidos graxos, essa proteína tem a função de degradar a anandamida, um canabinóide endógeno envolvido na modulação do sono.

Reduz o estresse oxidativo: Reduz o estresse oxidativo: o CBD (maconha medicinal) foi considerado um poderoso antioxidante, pois reduz o dano oxidativo induzido pelo hidroperóxido, de modo que pode desempenhar um papel importante no tratamento de doenças neurológicas oxidativas, pois reduz os danos ao nível molecular protegendo as estruturas das proteínas. Previne reações radicais, captura ou transforma radicais livres em formas menos ativas.

Analgésico e anti-inflamatório: Devido ao fato de o CBD ser um modulador do receptor CB2, verificou-se que ele tem a propriedade de reduzir a dor e a inflamação, pois, lembrando, o receptor CB2 é encontrado em estruturas do sistema imunológico, então regulam os processos de dor e inflamação. O CBD tem sido usado para tratar a dor crônica, onde demonstrou contribuir para a redução da dor apresentada, por exemplo, durante estágios avançados de câncer.