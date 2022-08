Consumidores que pagaram e não receberam Iphone no Acre ainda não foram ressarcidos, diz polícia

Os consumidores que pagaram por Iphones em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, ainda esperam o ressarcimento, vinte dias após procurarem a delegacia para denunciar uma empresária da cidade. A Polícia Civil já ouviu mais de 40 pessoas no inquérito que apura um suposto golpe de venda falsa dos telefones.

As informações foram repassadas pelo delegado que investiga o caso, Lindomar Ventura. No final de julho, mais de 50 pessoas procuraram uma delegacia do município afirmando que caíram no golpe.

A reportagem entrou em contato com a suspeita e aguarda retorno.

Conforme a polícia, o aparelho era anunciado nas redes sociais com valores entre R$ 4 mil a R$ 5 mil, o cliente fazia o pagamento de parte do valor e a mulher dizia que faria a encomenda do telefone. Porém, alguns desses compradores alegam que encomenda nunca foi entregue e nem tiveram o dinheiro de volta.

A suspeita chegou a se apresentar para polícia com um advogado, foi ouvida e liberada em seguida. Ela alegou ter tido problemas na última encomenda e não conseguiu fazer as entregas. As investigações apontam que a mulher pode ter embolsado cerca de R$ 500 mil.

“Foram ouvidas várias pessoas, não sei se ela fez alguma devolução, se fez não foi comunicado no inquérito. Ouvimos mais de 40 pessoas, estou retomando o caso. Não sei ainda se todas [supostas vítimas] formalizaram a ocorrência”, destacou.