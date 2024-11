Contas suspeitas influenciando os debates da COP29 – DW – 15/11/2024

O anual Cimeira climática da ONU, COP29está acontecendo atualmente na capital do Azerbaijão, Baku. Na ordem do dia: o transição longe dos combustíveis fósseis. Uma contradição, dizem alguns, porque o Azerbaijão produz 35,6 bilhões de metros cúbicos de gás e 30,2 milhões de toneladas de petróleo por ano .

No centro da COP29 estão os debates sobre como as nações produtoras de petróleo e gás podem atingir as metas climáticas exigidas pelos acordos internacionais existentes. Na plataforma de mídia social X, muitas contas dão atualmente a impressão de que o país do Azerbaijão é pioneiro no campo da energia verde.

Equipe de checagem de fatos da DW identificou várias contas X suspeitas (aqui estão alguns exemplos 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) que possuem características idênticas. A maioria dessas contas foi criada em setembro e outubro deste ano. Não têm conteúdo genuíno, mas partilham as mesmas publicações (principalmente de membros do governo), muitas vezes ao mesmo tempo. Além disso, essas contas se sucedem e utilizam as mesmas hashtags que dominam o debate sobre a COP29 nas redes sociais.

Por exemplo, várias destas contas partilhavam o postagem de Hikmet Hajiyev Chefe do Departamento de Assuntos de Política Externa da Administração Presidencial, no qual elogia o Azerbaijão como líder em energias renováveis ​​na região.

Esta postagem do Chefe do Departamento de Relações Exteriores da Administração Presidencial do Azerbaijão foi compartilhada por inúmeras contas falsas Imagem: X

O Governo do Azerbaijãoincluindo o presidente da Cimeira do Clima da ONU, Mukhtar Babayev, antigo vice-presidente da Companhia Estatal de Petróleo do Azerbaijão SOCAR, está a tentar projectar uma imagem verde. As contas sociais suspeitas destinam-se aparentemente a ajudar a espalhar mensagens e narrativas que transmitam coisas positivas sobre a política energética do Azerbaijão o mais amplamente possível.

Influenciando debates nas redes sociais? Não pela primeira vez.

O organização não governamental Global Witness que dedica o seu trabalho a temas como alterações climáticas, corrupção e questões de direitos humanos, identificou 182 contas suspeitas num estudo em grande escala mesmo antes do pontapé inicial em Baku. Esses relatos mostraram padrões semelhantes aos encontrados pela DW em sua pesquisa recente.

“Não podemos saber ao certo quem configurou essas contas. Mas o que podemos ver é o efeito que elas tiveram – elas mudaram a conversa sobre as duas principais hashtags da COP (COP29 e COP29Azerbaijão)”, diz Rosie Sharpe da Global Witness em uma entrevista com DW.

“Antes da criação da maioria dessas contas, a conversa sobre essas hashtags era principalmente crítica ao papel do governo do Azerbaijão na organização da COP29. E depois que a maioria dessas contas foi criada, os mais engajados com postagens nessas hashtags mudaram.”

COP29: Quão sério é o anfitrião Azerbaijão em relação à ação climática? Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Ela e sua equipe analisaram mais de perto as 10 postagens com mais reações a essas hashtags. Em Julho, 7 em cada 10 criticaram o governo do Azerbaijão. Em Setembro, 10 em cada 10 cargos de alto alcance apoiaram a realização da COP pelo governo.

“Mesmo as contas que não têm muitos seguidores podem influenciar a discussão online se forem criadas em número suficiente”, diz Sharpe.

A Global Witness relatou as contas suspeitas a X. Como resultado, a maioria delas foi excluída: “Pedir a X para investigar várias contas e depois excluí-las não é suficiente, porque as contas simplesmente aparecem novamente como zumbis, elas se reinventam e é assim fácil criar novas contas novamente, então isso não resolve o problema”, explica Sharpe.

É exactamente isto que a investigação da DW também mostra: a campanha continua inabalável, mesmo durante a COP29 em Baku. Na verdade, vários novos relatos surgiram após a eliminação, divulgando as mesmas narrativas e utilizando os mesmos métodos. As novas contas usam as duas hashtags COP mais comuns para direcionar o debate nas redes sociais para postagens de representantes oficiais do Azerbaijão. Como resultado, os resultados da pesquisa contêm imagens, vídeos e declarações de autoridades do país anfitrião que pretendem mostrar o que o Azerbaijão tem de melhor.

“O que é necessário é que X invista mais para garantir que sua plataforma não possa ser manipulada tão facilmente. X fazer é investigar quem eles acham que está por trás dessas contas. Se eles pensam que é o governo do Azerbaijão, deveriam declarar isso publicamente”, diz Sharpe.

DW perguntou X para uma declaração sobre se as novas contas já haviam sido identificadas como contas irregulares pela plataforma. No momento da publicação desta verificação de fatos, não recebemos nenhum feedback.

O portal de mídia independente do Azerbaijão informa regularmente sobre corrupção e questões ambientais no país Imagem: abzas.org

Mídia independente sob pressão

Quando o portal de mídia independente do Azerbaijão Abzas Media vinculada à pesquisa da Global Witness sobre X, enfrentou uma série de comentários de usuários defendendo o governo do Azerbaijão e promovendo o país como sendo livre e democrático.

“Somos constantemente inundados com essas contas de trolls”, diz Leyla Mustafayeva, editora-chefe interina da Abzas Media, em entrevista à DW. A maior parte da equipe editorial, seis pessoas no total, foi sucessivamente preso desde Novembro do ano passado, pouco depois de se ter tornado claro que a próxima Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas teria lugar em Baku.

Desde então, eles estão sob custódia e podem pegar de 8 a 12 anos de prisão. Os testes começarão nas próximas semanas – provavelmente após a COP29, diz Leyla Mustafayeva.

Leyla Mustafayeva e Abzas Media são homenageados por seu trabalho corajoso. O resultado: Seis jornalistas da equipe estão atualmente sob custódia Imagem: Michaela Rihova/CTK/aliança de imagens

Combater a desinformação não é um problema na COP29

Os especialistas já denunciaram as tentativas do Azerbaijão de influenciar o público com práticas injustas e intimidar os críticos no passado. Meta apontou práticas conspícuas já em 2022 em seu Relatório de ameaças adversas.

A empresa norte-americana, proprietária das plataformas sociais Facebook e Instagram, descobriu uma rede complexa que praticava uma série de táticas, desde phishing, engenharia social e hacking até comportamento inautêntico coordenado, semelhante aos exemplos atuais.

Na altura, a campanha tinha como alvo principal pessoas do Azerbaijão, incluindo activistas, figuras da oposição, jornalistas e críticos do governo. Segundo Meta, esta campanha foi liderada diretamente pelo Ministério do Interior do Azerbaijão.

A gama de desinformação em torno das questões climáticas é ampla: desde duvidar do consenso científico até à divulgação de informações falsas. O perigo da desinformação sobre temas climáticos não parece ser uma questão importante para os anfitriões da COP29. Afinal, o tema não está em pauta.

“Esta é uma omissão impressionante. O fracasso em enfrentar a desinformação climática numa plataforma internacional tão crítica como a COP29 pode ter consequências duradouras”, afirma Klaus Bruhn Jensen, Presidente do Painel Científico do IPIE sobre Integridade da Informação sobre Ciência do Clima.

“A desinformação não controlada cria um terreno fértil para a inacção climática, impedindo as sociedades de desenvolverem resiliência contra os riscos ambientais. A desinformação não distorce apenas o debate público – ela obstrui as decisões necessárias que afectam o futuro do nosso planeta-”

No que diz respeito à participação do Azerbaijão na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas deste ano, Jensen afirma: “Tenho a impressão de que os anfitriões, tal como os organizadores anteriores, tendem a dar o seu próprio contributo para a transição verde. Uma boa dose de cepticismo em relação à auto-estima do Azerbaijão. o retrato é definitivamente apropriado.”

Você pode encontrar mais informações básicas, peças explicativas, vídeos, análises de dados e fatos sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Baku. aqui.

Editado por: Rachel Baig