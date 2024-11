ESJ Paris adquirida por Bolloré, Arnault e outros proprietários de mídia

A entrada na Escola de Jornalismo de Paris, no 13º arrondissement, 9 de maio de 2024. RICCARDO MILANI / HANS LUCAS VIA AFP

Os especialistas em ética jornalística ainda discutem: será que uma escola de jornalismo nas mãos de grandes capitães da indústria terá probabilidade de formar jornalistas verdadeiramente independentes?

A Escola de Jornalismo de Paris (ESJ Paris) ficou encantada, sexta-feira, 15 de novembro, da sua aquisição pelos mais proeminentes empresários franceses. Da Financière Agache de Bernard Arnault (proprietário da parisiensedo Ecos e de Jogo de Paris) na CMA Média (BFM-TV, Provença) por Rodolphe Saadéda Companhia Odet por Vincent Bolloré (Canal+, Europa 1, Prisma, O Jornal de Domingo…) para Stanislas e Godfrey de Bentzmann (Devoteam, 189e fortuna da França segundo a revista Desafios), do fundo de investimento Koodenvoi da família Habert-Dassault ao grupo Bayard Presse da congregação religiosa católica dos Assuncionistas… numerosas figuras do capitalismo francês uniram forças para comprar o negócio daquele que um comunicado de imprensa apresenta como “a escola de jornalismo mais antiga do mundo” – fundado em 1899, o estabelecimento não oferecia então formação em jornalismo.

ESJ Paris não tem nada a ver com ESJ Lille, que comemorou seu centenário em 9 de novembro. Não está entre as 14 escolas de jornalismo reconhecidas pela profissão, ao contrário da escola do norte e do Centro de Formação de Jornalistas de Paris, ambas associações sem fins lucrativos ao abrigo da lei de 1901, ou do Centro Universitário de ensino do jornalismo em Estrasburgo, a Sciences Po School de Jornalismo, o Instituto de Jornalismo de Bordeaux Aquitaine, etc., que estão ligados às universidades.

“É algo novo”

No seu comunicado de imprensa, a ESJ Paris orgulha-se de ter “vi professores de prestígio como Anatole France, Charles Péguy, Maurice Ravel, Raymond Poincaré, Maurice Schumann e Gaston Doumergue”. Para o seu relançamento apresenta um objetivo tão ambicioso quanto claro: “Reforçar a sua posição de referência no domínio do ensino do jornalismo, nomeadamente na economia. »

Na origem desta transação, encontramos Vianney d’Alançon, de 38 anos, chamado para assumir a presidência do centro de formação. O empresário, envolvido nesta aquisição através da Financière de la Lance, é o criador do parque de diversões Rocher Mistral, localizado em Bouches-du-Rhône e apelidado de “Puy du fou Provençal”, condenado em fevereiro de 2024 pelo Aix-en- Tribunal penal da Provença por ataques ao urbanismo, ao património e ao ambiente. Ele apelou desta sentença.

