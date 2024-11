Coreia do Norte lança míssil balístico em direção ao mar: militares sul-coreanos | Notícias

Os empregadores no maior porto do Canadá disseram que bloqueariam seus trabalhadores depois que o prazo de negociação com o sindicato terminasse, potencialmente interrompendo os principais embarques de carvão, potássio e carne bovina do país.

A BC Maritime Employers Association disse que bloquearia mais de 700 capatazes no porto de Vancouver às 16h30, horário local (00h30 GMT), na segunda-feira, porque as negociações com seu sindicato, o International Longshore and Warehouse Union Local 514, foram interrompidas. .

A ameaça de bloqueio em Vancouver, na costa oeste do Canadá, ocorre ao mesmo tempo que uma greve em curso no Porto de Montreal, o maior porto do leste do Canadá.

A associação de empregadores, que inclui empregadores do setor privado da zona portuária, disse que o bloqueio em Vancouver foi preventivo porque o sindicato emitiu um aviso de greve para segunda-feira. Ele disse que isso era para “facilitar uma encerramento seguro e ordenado das operações” em antecipação a uma greve.

Mas o presidente do sindicato, Frank Morena, disse num comunicado que os trabalhadores iniciaram os seus turnos e que o sindicato planeou apenas “acções laborais limitadas”, como a recusa de horas extraordinárias. Os trabalhadores também se recusam a participar na “implementação de mudanças tecnológicas” ligadas à automação, segundo a agência de notícias Canadian Press.

Os dois lados têm estado em longas negociações sobre um novo acordo laboral com a ajuda de um mediador federal. As questões incluem salários, condições de trabalho e aumento da automação, com cada lado acusando o outro de negociar de má-fé.

Exportações cruciais afetadas

O bloqueio não afectará os embarques de cereais a granel, mas poderá interromper o carvão, o potássio, os produtos florestais e os produtos transportados em contentores, como leguminosas e carnes.

A paralisação das obras também afetaria o porto de Prince Rupert, na costa norte da Colúmbia Britânica.

A Reuters disse que uma greve de 13 dias no ano passado interrompeu mais de 6 bilhões de dólares canadenses (4,32 bilhões de dólares) no comércio nos portos de Vancouver e Prince Rupert.

Alarmou regiões e indústrias em partes sem litoral do Canadá.

O governo de Saskatchewan, que exporta grãos, produtos petrolíferos e fertilizantes, pediu ao governo federal que interviesse e resolvesse a disputa. No passado, o governo resistiu aos apelos para interferir na negociação colectiva.