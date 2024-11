Moradores do condado conservador da Califórnia se preparam para eleições tumultuadas | Eleições dos EUA 2024

Dani Anguiano in Redding



Os residentes de um dos condados mais conservadores da Califórnia estão a preparar-se para uma eleição controversa, enquanto a comunidade enfrenta um próspero movimento de negação eleitoral que ampliou as teorias da conspiração sobre a fraude eleitoral e tornou a vida cada vez mais difícil para os trabalhadores eleitorais.

Nas últimas semanas, alguns residentes do condado de Shasta, onde vivem 180 mil pessoas no extremo norte do estado, instaram o condado a não certificar os resultados eleitorais enquanto um funcionário avisado que se Donald Trump for “enganado” nas eleições, haveria “um preço” a pagar.

Enquanto a atenção dos EUA está voltada para os estados indecisos que determinarão o resultado da corrida entre Kamala Harris e Trump, o condado de Shasta oferece uma visão de como o negacionismo eleitoral movimento e política extremista estão impactando comunidades em todo o país.

“Já tem sido uma época tensa no condado de Shasta nos últimos três ou quatro anos”, disse Nathan Blaze, um ativista e chef local. “Está ficando cada vez mais dividido.”

Nos últimos anos, o condado de Shasta ganhou notoriedade por sua política de extrema direita e pela adoção de teorias de conspiração eleitoral.

Placas e bandeiras dentro do 1º Batalhão/1º Regimento da Milícia do Estado da Califórnia em Cottonwood, Califórnia. Fotografia: Marlena Sloss

O condado em 2016 e 2020 favoreceu Trump por grandes margens, e a região tornou-se um centro do movimento de negação eleitoral que afirmava falsamente que Trump não perdeu a corrida presidencial de 2020.

Desde então, um grupo de activistas locais que acreditam que existe fraude eleitoral generalizada tem sido incansáveis ​​nos seus esforços para descobrir provas de “adulteração” e para refazer o sistema de votação.

O grupo pressionado com sucesso autoridades, algumas das quais também espalharam desinformação eleitoral, a deitar fora as máquinas de votação do condado e a instituir um sistema de contagem manual. Seus esforços foram promovidos por líderes do movimento, como Mike Lindellmas acabou por ser frustrado por uma nova lei estadual que impede a contagem manual na maioria das eleições.

Eles mantiveram um olhar atento sobre os trabalhadores eleitorais, comparecendo ao escritório do condado para observar o processo e criando um ambiente que os trabalhadores consideram hostil. Os trabalhadores eleitorais são frequentemente interrogados sobre processos e procedimentos por pessoas que não serão levadas a confiar no sistema de votação, independentemente do que os trabalhadores dizem, e relataram que os observadores por vezes os filmam ou gravam.

O gabinete eleitoral tomou medidas de segurança adicionais para proteger os seus trabalhadores. Mas ainda assim, cerca de metade de todo o pessoal saiu no ano passado, incluindo uma pessoa que relatou que o escritório enfrentou assédio por parte de um funcionário eleito.

Tanner Johnson, que trabalhou no escritório por mais de um ano, disse a uma publicação local Um café de notícias que trabalhar em condições tão difíceis prejudicou sua saúde mental e que ele teme que o escritório possa sofrer violência.

“Tem havido muito barulho de sabre nos últimos dois anos, e tem sido simplesmente ridículo, com uma competição de mijo após a outra”, disse ele ao tomada. “Mas, eventualmente, alguém vai realmente desembainhar o sabre. E eu não quero estar lá para isso.”

Jay Abraham, dono da Abe’s Haberdashery, uma loja vintage sofisticada, guarda camisetas na loja em Redding, Califórnia. Fotografia: Marlena Sloss/The Guardian

Numa reunião turbulenta e tensa do órgão de governo do condado na semana passada, o grupo de residentes que promoveu a desinformação sobre as eleições queixou-se do que descreveram como falta de transparência por parte do gabinete eleitoral e instou as autoridades a “colocar pressão” sobre o chefe do conselho eleitoral. o escritório.

“Não é possível certificar a eleição da próxima terça-feira, aconteça o que acontecer, por causa do que está a acontecer naquele gabinete”, disse um homem.

Alguns residentes disseram ao Guardian que as coisas parecem mais calmas do que nas eleições anteriores, mas continua a existir uma corrente subjacente de descontentamento.

Blaze disse que planeja visitar o escritório eleitoral na noite de terça-feira “para observar os observadores e filmá-los para que não tentem escapar impunes de fazer algo ruim”.

Ele e outros fizeram questão de se manifestar contra o extremismo que passou a definir a política local, disse ele. “Temos enfrentado essas pessoas. “Não há nada que um agressor tenha mais medo do que alguém que não tem (medo).”

Leia mais sobre a cobertura eleitoral do Guardian nos EUA em 2024