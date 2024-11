Coreia do Norte lança onda de mísseis às vésperas das eleições nos EUA – DW – 11/05/2024

Richard Luscombe and agencies



O sorteio eleitoral de US$ 1 milhão por dia que o comitê de ação política de Elon Musk está realizando em estados indecisos pode continuar até a eleição presidencial de terça-feira, um Pensilvânia o juiz decidiu na segunda-feira.

O juiz do tribunal de apelações comuns, Angelo Foglietta – que decidiu depois dos advogados de Musk afirmarem que os vencedores não foram escolhidos por acaso – não deu imediatamente uma razão para a decisão.

O promotor distrital da Filadélfia, Larry Krasner, classificou o sorteio como uma fraude que violava a lei eleitoral estadual e pediu que fosse encerrado.

Anteriormente, um advogado do bilionário disse ao tribunal que o grupo pró-Trump de Musk não escolheu aleatoriamente os vencedores do seu sorteio de um milhão de dólares por dia aos eleitores registados, mas sim pessoas que seriam bons porta-vozes da sua agenda.

O advogado de Musk, Chris Gober, estava tentando persuadir o juiz de que o sorteio não era uma “loteria ilegal”, como alegou Krasner em uma ação judicial que buscava bloquear a disputa antes das eleições presidenciais de terça-feira nos EUA.

“Não há prêmio a ser ganho; em vez disso, os destinatários devem cumprir obrigações contratuais para servir como porta-voz do Pac”, disse Gober na audiência perante Foglietta.

A audiência no estado decisivo ocorreu apenas um dia antes de Kamala Harris e Donald Trump se enfrentarem na disputada disputa. Musk e seu comitê de ação política apoiam o ex-presidente, com novos números mostrando um aumento substancial nos gastos nos últimos dias para pelo menos US$ 169 milhões.

A oferta de Musk é limitada aos eleitores registrados nos sete estados que deverão decidir a eleição: Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do NortePensilvânia e Wisconsin. O America Pac diz que os dois vencedores restantes serão do Arizona e do Michigan, o que significa que Musk provavelmente teria conseguido continuar o sorteio mesmo que Foglietta tivesse bloqueado a loteria.

“As únicas pessoas protegidas pela lei da Pensilvânia estão na Pensilvânia”, disse Richard Briffault, professor da Faculdade de Direito de Columbia.

Desde 19 de outubro, o CEO da Tesla tem dado um cheque de US$ 1 milhão todos os dias para um eleitor que assinou sua petição apoiando a liberdade de expressão e o direito às armas. Musk tornou-se um defensor declarado de Trump este ano e promoveu Trump em sua plataforma de mídia social, Twitter/X.

Krasner, um democrata, processou Musk e seu comitê de ação política no tribunal estadual em 28 de outubro para tentar bloquear o sorteio, que ele chamou de loteria ilegal que viola as leis estaduais de proteção ao consumidor.

Um advogado do escritório de Krasner, John Summers, classificou os comentários de Gober como uma “admissão completa de responsabilidade”.

“Acabamos de ouvir esse cara dizer, meu chefe, meu cliente, chamou isso de aleatório”, disse Summers. “Prometemos às pessoas que elas participariam de um processo aleatório, mas é um processo em que pré-selecionamos as pessoas.”

Mais tarde, Summers mostrou ao tribunal um vídeo de Musk num comício de Trump, em 19 de outubro, dizendo aos participantes que o America Pac concederia “aleatoriamente” 1 milhão de dólares às pessoas que assinassem a petição todos os dias até às eleições. No vídeo, Musk também disse que “tudo o que pedimos” é que os vencedores sirvam como porta-vozes do grupo.

Krasner tomou posição para apresentar provas. Questionado por Summers, ele disse que dois residentes da Pensilvânia foram “enganados para obter informações” e chamou a oferta de “grift” destinada a marketing político.

Ele disse que Musk usou repetidamente a palavra “aleatoriamente” para descrever o sorteio, e que nenhum dos documentos que os eleitores da Pensilvânia preencheram para participar do sorteio mencionava ser um porta-voz.

“Isso não parece um contrato de porta-voz”, disse Krasner.

pular a promoção do boletim informativo Um mergulho semanal em como a tecnologia está moldando nossas vidas Aviso de privacidade: Os boletins informativos podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios on-line e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações consulte nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade e Termos de Serviço aplicar. após a promoção do boletim informativo

Filadélfia é a maior cidade da Pensilvânia. Qualquer que seja o candidato que vença, o estado receberá os 19 votos eleitorais de um total de 270 necessários para vencer.

A oferta cai em uma área cinzenta da lei eleitoral, e os especialistas jurídicos estão divididos sobre se Musk poderia estar violando as leis federais contra o pagamento de pessoas para se registrarem para votar.

O Departamento de Justiça dos EUA alertou o America Pac de que a oferta poderia violar a lei federal, mas os promotores federais não tomaram nenhuma ação pública.

Enquanto isso, novas divulgações federais mostram que Musk e America Pac gastou US$ 169 milhões até agora para apoiar Trump, um aumento de quase 40 milhões de dólares numa semana. O site da Comissão Eleitoral Federal mostra novas despesas com slots de mídia digital, seja para Trump ou contra Harris, e que mais da metade – US$ 97 milhões – foi gasta na campanha de Musk. operação de angariação problemática.

A campanha de Trump depende amplamente de grupos externos para angariar eleitores, ou seja, o Super Pac fundado por Musk, o homem mais rico do mundo, desempenha um papel descomunal no que se espera que seja uma eleição muito tênue.

“Gastos de campanha bilionários nesta escala abafam as vozes e preocupações dos americanos comuns”, disse David Kass, diretor executivo da Americans for Tax Fairness, em um comunicado.

“É uma das consequências mais óbvias e perturbadoras do crescimento das fortunas multimilionárias, além de ser um importante indicador de que o sistema que regula o financiamento de campanhas entrou em colapso.”

Relatórios contribuídos pela Reuters

Leia mais sobre a cobertura eleitoral do Guardian nos EUA em 2024