Coreia do Sul evitará memorial da mina Sado no Japão – DW – 23/11/2024

Coréia do Sul não participará de uma cerimônia memorial em novembro em Japão para homenagear pessoas submetidas a tempos de guerra trabalho forçado nas minas de ouro da Ilha do Sado, disse no sábado o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul, citando diferenças com Tóquio.

O Japão concordou em organizar um evento memorial todos os anos para homenagear as vítimas do trabalho forçado, em troca do consentimento de Seul para que a rede de minas do Sado fosse incluída no registo do Património Mundial da UNESCO.

O que Seul e Tóquio disseram?

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul disse que a Coreia do Sul decidiu “não comparecer à cerimónia em memória da mina do Sado, marcada para 24 de Novembro, tendo em conta várias circunstâncias que rodearam o evento”.

“Não houve tempo suficiente para reconciliar as posições divergentes entre as autoridades diplomáticas de ambos os países, tornando improvável que se chegue a um acordo mutuamente aceitável antes da cerimónia”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Masashi Mizobuchi, secretário assistente de imprensa do Ministério das Relações Exteriores do Japão, classificou a decisão sul-coreana de “decepcionante”.

Ele disse que o Japão manteve intensa comunicação com o lado sul-coreano, mas não deu detalhes sobre o que foi discutido.

Possíveis pontos de discórdia

As minas eram famosas pelo uso de trabalho forçado, incluindo o de trabalhadores sul-coreanos, dos quais cerca de 780 mil foram recrutados durante o domínio colonial do Japão em toda a península coreana, de 1910 a 1945, segundo dados de Seul.

Os historiadores sustentam que os trabalhadores coreanos foram submetidos a um tratamento muito mais severo do que os seus colegas japoneses.

No entanto, o Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, foi acusado internamente de não ter conseguido obter garantias adequadas do Japão de que iria realçar o sofrimento dos trabalhadores coreanos durante o evento.

Seul retirou as suas objecções à listagem da UNESCO “na condição de que o Japão implemente fielmente a recomendação… para reflectir a ‘história completa’ no local da Mina de Ouro do Sado”.

Também houve críticas na Coreia do Sul depois de Tóquio ter dito no início desta semana que Akiko Ikuina, vice-ministra parlamentar do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, seria a representante do governo na cerimónia, segundo a agência de notícias Yonhap de Seul.

Ikuina é inaceitável para alguns sul-coreanos, pois visitou o Santuário Yasukuni – um local controverso na Coreia do Sul porque homenageia cerca de 1.000 criminosos de guerra japoneses, entre outros que morreram servindo o Japão.

As minas são agora Patrimônio Mundial da UNESCO Imagem: Yonhap/aliança de imagens

Tentativas de reaproximação

Desde que assumiu o cargo em 2022, Yoon tem focado em melhorar os laços com o Japão diante do Norte-coreano ameaça nuclear após anos de tensões relacionadas, em parte, com questões históricas.

A polémica em torno do acontecimento do Sado é, portanto, uma ocorrência rara nos últimos tempos.

Os dois países há muito que têm divergências sobre questões relacionadas com a ocupação japonesa, o que trouxe consigo casos de escravidão sexualentre outras coisas.

Os dois vizinhos do Leste Asiático também estão em desacordo sobre o questão da propriedade de algumas pequenas ilhas ao largo da costa oriental da Coreia do Sulconhecido como Dokdo em coreano e Takeshima em japonês.

A Ilha Sado está situada perto da cidade de Niigata, a noroeste de Tóquio.

tj/sms (AP, AFP)