Corpo de jovem desaparecido é achado esquartejado dentro de sacos plásticos em zona rural do Acre

Um jovem identificado como Thiago da Silva Farias, de 21 anos, foi encontrado morto e esquartejado no final da tarde dessa quinta-feira (13), na zona rural do município do Bujari, no interior do Acre.

A polícia foi acionada por um tio do rapaz que recebeu a informação de que ele estava desaparecido e ao procurar por ele, acabou encontrando o corpo espalhado em vários sacos plásticos. O jovem estava cuidando da propriedade, que fica no Km 72 da BR-364 e mais 10km de ramal.

Como o local é de difícil acesso, policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados para auxiliar na remoção do corpo. O comandante do batalhão, major Kleison Albuquerque, informou que o tio da vítima foi quem auxiliou as equipes na mata para encontrarem o corpo do rapaz.

“O tio da vítima informou que ligaram para ele de lá, os moradores do ramal, informando que o sobrinho dele estava desaparecido. A informação é que esse sobrinho estava cuidando dessa colônia. Daí, ele foi até a casa e não encontrou o rapaz, e então alguém por lá informou que poderia ter um cadáver nas margens do rio. Então, ele se deslocou e encontrou os sacos com as partes do corpo. Em seguida retornou e chamou a polícia. Foi quando nosso pessoal foi acionado e foi ao local”, disse o major.

O delegado da cidade do Bujari, Bruno Oliveira informou que, como o local é de difícil acesso, a equipe da Polícia Civil foi para a área nesta sexta (14) para colher as informações e iniciar as investigações.