Corpo encontrado em açude pode ser de pastor desaparecido

Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 12, dentro de um carro modelo Uno, em um açude na zona rural de Acrelândia, há 100 quilômetros de Rio Branco. A suspeita é que o corpo seria do pastor evangélico Thiago José Oliveira do Nascimento, que está desaparecido há quase um mês.

O local onde foi encontrado o veículo e o corpo fica próximo a um posto de gasolina, na BR-364.

Um popular só percebeu que havia um veículo semi-submerso devido a falta de chuva nos últimos dias, que ocasionou no decréscimo da água do açude. A Polícia Civil e peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco foram acionados para os exames cadavéricos.