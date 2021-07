Praga do cacau descoberta no Acre também preocupa estado da Bahia

Ex-secretário estadual de Agricultura e deputado estadual na Bahia, o agrônomo Eduardo Salles diz que a moníliase do cacaueiro é uma praga que pode trazer enormes prejuízos econômicos ao seu Estado.

A Bahia, lembra Salles, é o segundo maior produtor nacional de cacau com uma área de 450 mil hectares plantados e produção de 110 mil toneladas, conforme a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a Ceplac.

“Cerca de 80% dos produtores baianos têm menos de 10 hectares e, além de produzir as amêndoas secas, a Bahia possui 70 marcas de chocolate. Estabelecer ações de defesa vegetal estruturantes são necessárias e urgentes para evitar consequências econômicas, sociais e ambientais no sul do Estado. Dados mostram que para cada tonelada de cacau que deixarmos de produzir, perderemos 2,2 postos de trabalho e R$ 3,5 bilhões”, alerta Eduardo Salles.

O parlamentar defende que a Superintendência do Ministério da Agricultura atue em conjunto com a Secretaria Estadual de Agricultura para evitar que qualquer material contaminado entre na Bahia, capacitação para produtores e técnicos que trabalham na cadeia produtiva, aquisição de material para a coleta de frutos infectados e de biossegurança e produção de conteúdo para disseminação de informações sobre a praga.

Eduardo Salles acredita que o momento é de mobilização total e os governos estadual e federal devem atuar junto aos municípios dos territórios de identidade do Baixo Sul, Litoral Sul, Costa do Descobrimento, Extremo Sul e Vale do Jiquiriçá.

“A informação correta é nossa principal aliada. Os secretários municipais de Agricultura, presidentes de associações e sindicatos, os trabalhadores das empresas da cadeia produtiva e a população precisam entender os riscos da monilíase e saberem qual é o manejo adequado. Os monitoramentos em portos, aeroportos e terminais rodoviários têm que ser rígidos. Defendo uma verdadeira operação de guerra. Não podemos deixar que outra praga coloque em risco a economia do sul da Bahia”, disse Eduardo Salles.

O deputado garantiu que vai participar junto com os colegas da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia de reuniões com os órgãos de fiscalização fitossanitária dos governos federal e estadual para aplicar com a maior urgência possível medidas de controle que evitem a disseminação da praga.

Quando foi secretário estadual de Agricultura, Eduardo Salles firmou convênio de cooperação técnica com a Secretaria de Agricultura do Acre para ações preventivas que evitassem a disseminação da monilíase.

“Fizemos um pacto com todos os estados do Norte, pois é a região onde a praga pode entrar, e construímos com a ADAB (Agência de Defesa Agropecuária da Bahia) um plano com estratégias de contingenciamento para tentar evitar que a praga chegasse”, relembra Eduardo Salles.

A doença afeta plantas do gênero Theobroma, como o cacau (Theobroma Cacau) e o Cupuaçu (Theobroma Grandiflorum), e causa perdas de até 100% da produção, pois ataca o fruto e o fungo tem grande capacidade de disseminação, mas não causa danos à saúde humana. A praga já está presente no Equador, Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia.

(Com assessoria)