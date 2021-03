Covid-19: Brasil completa uma semana com recordes na média de mortes

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, consolidados às 20h de ontem (5). De acordo com informações do G1, o país registrou 1.760 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas – segundo dia de ligeira queda em relação aos dois recordes desde o início da pandemia, batidos na terça e quarta-feira – chegando ao total de 262.948 óbitos.

Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos 7 dias chegou a 1.423, esta ainda em alta e com novo recorde – é a maior desde o começo da pandemia. A variação foi de 35% em comparação à média de 14 dias atrás, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

Já são 44 dias seguidos com a média móvel de mortes acima da marca de 1 mil, 8 dias acima de 1,1 mil, e pelo sexto dia a marca aparece acima de 1,2 mil. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia 10.871.843 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 75.337 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 59.150 novos diagnósticos por dia — o maior número registrado desde o começo da pandemia. Isso representa uma variação de 27% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica tendência de alta também nos diagnósticos.

Dezessete estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes: Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Tocantins, Alagoas, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

