Covid-19: Dezembro termina com mais de 4,6 mil casos novos e 11 mortes pela doença

O mês de dezembro no Acre terminou com 4.695 casos novos de Covid-19 e 11 mortes pela doença. O balanço é feito pelo g1 de acordo com os boletins diários divulgados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). Durante os 12 meses de 2022, foram 70.286 casos novos e 188 mortes por Covid no estado.