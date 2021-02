Criminosos executam adolescente com tiros de fuzil e pistola na Cidade do Povo

O adolescente Carlos Silva do Nascimento, 16 anos, foi morto com vários tiros na madrugada deste domingo, 21, em via pública na quadra 7D, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações, Carlos vinha de uma festa e enquanto retornava para sua casa em sua bicicleta, homens não identificados se aproximaram em um veículo, e em posse de um fuzil e pistola (ponto 40) efetuaram vários disparos na direção do jovem que foi atingido com mais de dez projéteis em várias partes do corpo. Após a ação, os criminosos se evadiram do local.

Populares que passavam pela região ao verem o adolescente ferido, acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer pois Carlos já se encontrava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Várias rondas foram feitas na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado. O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.