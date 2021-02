Imagens mostram estrago causado pelo transbordamento do Rio Iaco em Sena Madureira

A cidade de Sena Madureira (AC) sofre uma das maiores enchentes de sua história. Segundo informações repassadas pela Defesa Civil Municipal, 20 mil pessoas foram afetadas pela cheia do Rio Iaco. O manancial está em 18,04 metros, de acordo com a medição do Corpo de Bombeiros feita às 06 horas deste domingo (21). A alagação atual só fica atrás da registrada no ano de 1997 quando o nível do rio atingiu 19,40 metros.

Em imagens panorâmicas do fotógrafo Pedro Devanir, divulgadas pela Agência do Governo do Acre, mostra a dimensão do estrago e prejuízo provocado pelo transbordamento.

A cheia do Rio Iaco impacta diretamente no bloqueio da BR-364 no sentido Cruzeiro do Sul. Na noite deste sábado, 20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez um comunicado onde reitera que o trecho da rodovia permanece interditado e pede para que a população não se dirija ao local. O DNIT trabalha para tentar restabelecer o tráfego, mas depende da baixa no nível de água que cobre a pista para permitir o fluxo de veículos, principalmente dos carros de passeio.