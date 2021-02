Balseiros se acumulam na Ponte Metálica e equipe do Deracre realiza desobstrução

Homens do Deracre realizaram na manhã deste domingo, 21, a desobstrução de balseiros na Ponte Juscelino Kubitschek em Rio Branco (AC). A equipe era composta por quatro pessoas que trabalhavam na retirada dos entulhos, evitando o acúmulo e pressão nas pilastras, garantindo a segurança e normalidade no tráfego na ponte.

Segundo imagens captadas pelo videomaker do ac24horas, Whidy Melo, mostram que os balseiros que se juntam nas pilastras das pontes de Rio Branco formam ilhas de galhos capazes de sustentar o peso dos trabalhadores. Foi necessário o uso da motosserra para desobstruir os balseiros. O trabalho seguia em ritmo lento, já que demanda cuidado dos colaboradores por conta desses mesmos balseiros serem lugares de cobras.

O Rio Acre na capital acreana continua apresentando vazante neste domingo, 20. O nível do manancial às 6 horas da manhã era de 15,49 metros, o que representa 9 centímetros a menos do que o registrado 24 horas atrás. A previsão da Defesa Civil, levando em conta as chuvas e o nível de afluentes como o Riozinho do Rola, era de acréscimo, como aconteceu entre o período de 18 e 21 horas deste sábado, quando o nível do rio elevou um centímetro.

“Tivemos uma oscilação ontem, mas graças a Deus que voltou a vazar durante a madrugada. Infelizmente, a previsão ainda é de subida do nível do rio aqui em Rio Branco”, informa Major Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal.