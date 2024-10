Criolo, Iza e Léo Santana estão em trilha de nova novela – 24/10/2024 – Mônica Bergamo

A Globo convidou artistas para regravarem músicas dos anos 1950 para a trilha de “Garota do Momento“, nova novela das seis cuja história se passa na década.

Léo Santana interpreta “Pensando em Ti”, sucesso na voz de Nelson Gonçalves. Já Criolo canta “Se Acaso Você Chegasse”, música de Lupicínio Rodrigues que lançou Elza Soares em seu primeiro disco.

Gloria Groove, por sua vez, entoa os versos de “Smoke Gets in Your Eyes”, do grupo americano The Platters, e Iza apresenta sua leitura de “Cry Me a River”, famosa com a cantora Julie London.

Por fim, Gaby Amarantos interpreta “A Noite do Meu Bem”, samba-canção de Dolores Duran lançado em 1959.

A trilha da trama conta ainda com gravações originais de hits dos anos 1950, como Little Richard cantando “Tutti Frutti”, que será a abertura da novela, “Chiclete com Banana”, com Jackson do Pandeiro, e “La Bamba”, com Ritchie Valens.

A diretora artística de “Garota do Momento”, Natalia Grimberg, diz que a ideia de mesclar as canções originais com regravações foi para conseguir acrescentar “brasilidade e modernidade” ao clima da história, que se passa no Rio de Janeiro.

Escrita por Alessandra Poggi, a novela vai estrear em 4 de novembro e tem como protagonista Beatriz (Duda Santos), jovem que é criada pela avó paterna, mas decide ir para o Rio de Janeiro em busca da sua mãe.

Maisa, Fábio Assunção, Lilia Cabral e Letícia Colin integram o elenco da produção, que vai substituir “No Rancho Fundo” no horário das seis.

SIGNOS

A atriz Marieta Severo e a diretora Rosane Svartman receberam convidados na pré-estreia de “Câncer com Ascendente em Virgem”, na quarta (23), na Mostra de Filmes de São Paulo. O enredo é baseado na história de Clélia Bessa, que teve um câncer de mama e abordou o assunto em um blog. Ela produziu o longa, que é estrelado pela atriz Suzana Pires, também roteirista da produção. As atrizes Fabiana Karla e Julia Konrad, que estão no elenco do filme, marcaram presença no evento, realizado no Espaço Petrobras da Cinemateca. Os atores Gabriel Braga Nunes e Luiz Henrique Nogueira compareceram.