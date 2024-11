Crise no Oriente Médio ao vivo: Israel afirma ter matado comandante do Hezbollah dentro do Líbano | Guerra Israel-Gaza

Os preços do petróleo sobem 2%; Lucros da Ryanair caem 18%

Olá, e bem-vindo à nossa cobertura ao vivo de negócios, economia e mercados financeiros.

Os preços do petróleo subiram 2% depois de o cartel petrolífero da OPEP e os países associados terem afirmado que iriam adiar o aumento da produção por um mês, enquanto tentam sustentar os preços apesar da procura relativamente baixa.

O preço dos futuros do petróleo bruto Brent, referência do Mar do Norte, subiu para US$ 74,56, um aumento de mais de um dólar com a reabertura das negociações após o fim de semana. O preço do West Texas Intermediate, o equivalente norte-americano, subiu 2%, para US$ 70,88.

Os preços do petróleo caíram durante a segunda metade do ano, à medida que algumas das maiores economias do mundo vacilavam, deprimindo a procura. Ao mesmo tempo, embora a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas também se tenha alastrado ao grupo armado Hezbollah no Líbano, até agora não ameaçou diretamente o fornecimento de petróleo. Isso manteve os preços relativamente baixos.

Alguns membros importantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), além de outros grandes produtores, incluindo a Rússia, planejaram aumentar a produção, mas no domingo disseram que não iriam prosseguir com isso. A Reuters relatou:

O aumento de dezembro deveria ser de 180 mil bpd, uma pequena parte do total de 5,86 milhões de barris por dia de produção que a Opep+ está retendo, o que equivale a cerca de 5,7% da demanda global. A Opep+ concordou com esses cortes em etapas separadas desde 2022 para apoiar o mercado.

Passageiros saindo de um avião da Ryanair no Aeroporto Internacional de Atenas, em Atenas, Grécia, em março. Fotografia: NurPhoto/Getty Images

Lucros da Ryanair caem após cortes nas tarifas no verão

Os lucros da Ryanair caíram 18%, para 1,8 mil milhões de euros, nos seis meses até ao final de Setembro, quando a companhia aérea simples foi forçada a reduzir as tarifas.

As tarifas caíram 7% durante o verão, disse a Ryanair na segunda-feira, embora tenha acrescentado que a pressão descendente sobre os preços parecia estar “moderando”. A companhia aérea decepcionou os investidores durante o verão com um aviso de lucro, pois foi forçado a cortar tarifas.

O presidente-executivo da Ryanair, Michael O’Leary, disse que a empresa ofereceu “mais estímulo de preços do que inicialmente esperado”, embora isso tenha resultado em uma maior participação de mercado.

O tráfego global aumentou 9% nos seis meses em comparação com o mesmo período do ano passado.

O’Leary disse:

As reservas futuras sugerem que a procura no terceiro trimestre é forte e que o declínio nos preços parece estar a moderar-se. Continuamos cautelosos quanto às perspectivas para as tarifas médias do terceiro trimestre, esperando que sejam modestamente inferiores às do terceiro trimestre do ano anterior.

A companhia aérea também fez uma de suas pesquisas regulares na Boeing. A fabricante de aviões dos EUA, que fornece todas as aeronaves da Ryanair, tem enfrentado grandes atrasos, incluindo uma greve contínua que atrasou as entregas de seus aviões mais vendidos. A Ryanair disse que a compensação por atrasos nas entregas não compensou os 5 milhões de passageiros extras que poderia ter transportado.

