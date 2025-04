O que são Nutria e por que eles são um problema? – DW – 04/02/2025

A nutria, também conhecida como um Coypu ou Swamp Beaver, é originalmente da América do Sul. Mas o mamífero semi-aquático conseguiu se espalhar muito além de seu nativo zonas úmidas.

Chegou pela primeira vez para a Europa nos 19O século, introduzido por empreendedores que desejam capitalizar o sucesso da indústria agrícola de peles da Argentina. Hoje, embora o comércio de peles tenha diminuído desde o seu auge do século XX, Nutria floresceu.

Por um tempo no século XX, os casacos de pêlo de nutria foram obrigatórios para as celebridades do mundo, incluindo a atriz Marlene Dietrich (acima, em 1947) Imagem: Picture Alliance/United Archives

Local As populações, descendentes de animais que escaparam das fazendas ou simplesmente foram autorizadas a correr livremente, agora estão bem estabelecidas na maior parte do continente europeu. Eles até foram vistos tão afastados quanto a Irlanda e a Escandinávia.

Como é uma Nutria?

Com Peles marrons grossos e marrons escuros, pés traseiros embalados e grandes dentes da frente, uma nutria poderia, à primeira vista, ser confundida com seu primo distante, o castor. Mas com um peso adulto entre 4 e 9 kg (aproximadamente 9 a 20 libras) e um comprimento máximo de 60 centímetros (23 polegadas), eles são muito menores.

Nutria se assemelha aos castores, mas são menores e têm a cauda de um rato Imagem: ImageBroker/Picture Alliance

EUNSTEAD da cauda plana do castor, semelhante a uma remo, o apêndice traseiro do Nutria é fino e semelhante a ratos. Seus dentes da frente distintos são coloridos laranja porque contêm ferro oxidado, o que também os torna mais fortes.

São Nutria Dangerous?

Nutria pode parecer inofensivoremando ao longo de um riacho local e mastigando plantas aquáticas, especialmente raízes e caules, ou se tratando com um caracol ou mexilhão ocasional. Mas seus incisivos longos e afiados podem causar danos graves, cortando o osso.

Os dentes da frente de um nutria são laranja porque contêm ferro oxidado, o que também os torna mais fortes Imagem: Zoonar/Picture Alliance

Eles são Criaturas geralmente tímidas, e mais ativas à noite, mas podem atacar se humanos ou cães curiosos se aproximarem demais, potencialmente espalhando parasitas ou doenças bacterianas.

A dieta de Nutria consiste principalmente de vegetação e pode comer até 1,5 metros quadrados de vegetação todas as noites Imagem: Siegfried Kuttig/ImageBroker/Picture Alliance

TO maior perigo é o ambiente natural e Biodiversidade. Nutria são pragas agrícolas, felizes em mastine todos e quaisquer cereais próximoscolheitas e mudas de raízes.

Eles são comedores agressivos; Um Nutria pode consumir até 25% do seu peso corporal todos os dias. E porque eles favorecer raízes e cauleseles tendem a destruir mais plantas do que oy realmente comer.

Nutria As tocas podem fazer diques, cais e diques vulneráveis ​​ao colapso durante as inundações, e sua presença também pode perturbar os ecossistemas nativos e as populações ameaçadas de aves aquáticas.

Nutria pode representar uma ameaça para outras espécies Imagem: Wolfram Steinberg/DPA/Picture Alliance

Por que Faz de Nutria um problema na Europa?

Ao contrário dos castores, nativos da América do Norte e Europa, Nutria não é endêmica e é considerado um incômodo nesses continentes.

Nutria costuma ser confundido com castores, mas são menores – e não nativos da Europa ou da América do Norte Imagem: Wolfram Steinberg/DPA/Picture Alliance

A União Europeia Adicionou o Nutria, sob seu nome científico, o miocastor coypus, à sua lista de espécie alienígena invasiva preocupante em 2016, que inclui “Restrições para manter, importar, vender, reproduzir, cultivar e liberar (Nutria) no meio ambiente. ”

Com Não há predadores naturais na Europa, controlar a população de nutria é um desafio. Eles vivem em média seis anos em estado selvagem e são bastante férteis. Eles podem se reproduzir ao longo do ano e, com várias ninhadas, uma mãe de Nutria pode ter uma média de 15 jovens por ano.

O A população européia de Nutria explodiu nos últimos anos, e não apenas porque eles se sentem em casa. Nutria prospera temperaturas mais quentese com os invernos se tornando mais suaves devido às mudanças climáticas, eles conseguiram ganhar um apoio de Pawhold cada vez mais ao norte.

Nutria pode se reproduzir ao longo do ano e ter várias ninhadas Imagem: L31/zuma/imagens

No lado positivo, O boom de nutria da Europa está ajudando a controlar a população crescente do igualmente Muskrat invasivo. Os animais competem pelo mesmo habitat, e a Nutria maior geralmente vence.

O que é sendo feito para detê -los?

Muitos países da Europa introduziram monitoramento e Os programas de gerenciamento, na tentativa de impedir que as populações de Nutria sob controle e impeçam novas comunidades de surgir. Isso envolve armadilhas e caça, embora este último possa ser perigoso para seres humanos e outros animais em parques naturais e áreas urbanas.

Uma solução para a superpopulação de Nutria: jantar Imagem: Roland Weihrauch/DPA/Picture Alliance

Alguns pessoas têm Recomendado para colocar o Nutria no menu. Nos EUA, o Departamento de Vida Selvagem e Pesca da Louisiana até publicou uma lista de receitas sugeridas de um 1963 Livro de culináriaincluindo o Nutria Chili, os quartos traseiros de Nutria recheados e o gumbo de salsicha de Andouille e Andouille.

Editado por: Tamsin Walker