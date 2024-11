Crítica de The Proof of My Innocence, de Jonathan Coe – paródia de crime engenhosa e aconchegante | Ficção

Justine Jordan



Cbem, funcionou para Richard Osman. Phyl, de 23 anos, presa na casa dos pais com um diploma de inglês e um emprego de zero horas em uma rede de sushi, está se perguntando o quão difícil pode ser escrever um romance policial aconchegante. “Morte em uma casa de palha? Os assassinatos na cabana de praia? Os envenenamentos por Flapjack? Como aponta outro personagem, é bizarro que o homicídio violento tenha sido rebatizado como “aconchegante”. “É muito britânico, de uma forma indefinível.”

Jonathan Coe, o laureado do Britishness, situa seu 15º romance contra um período particularmente instável da história nacional: a breve ascensão de Liz Truss e a morte da Rainha no outono de 2022. É de fato uma fatia alegremente divertida e satisfatória de crime aconchegante, repleto de pistas e pistas falsas, mistérios de salas trancadas, obstáculos oscilantes e informações ocultadas de maneira teatral. Antes de sair da apatia por uma morte súbita, Phyl também considera experimentar os gêneros da academia obscura e da autoficção e, portanto, uma seção do livro é um livro de memórias de acontecimentos misteriosos em uma faculdade de Cambridge na década de 1980. , e outro um relato em tempo real de uma busca por um livro raro, com dois narradores que não conseguem chegar a um acordo sobre usar o presente ou o pretérito (“falso e constrangedor”).

Há muita coisa acontecendo e Coe organiza tudo com uma facilidade engenhosa. Como sempre, o verdadeiro alvo – a selvageria por detrás do conforto – é o individualismo amoral e a ganância do mercado livre daqueles que têm poder e privilégios, criticados pela primeira vez em 1994. Que divisão! Aqui, os direitistas se reúnem em um hotel rural para a conferência TrueCon, deliciando-se com a elevação de Truss e Kwasi Kwarteng. Juntamente com a comédia de guerra cultural de discursos como “A Real Pandemia da Grã-Bretanha: O Vírus da Mente Desperta” está o negócio sério: muito dinheiro a acotovelar-se para entrar na divisão do NHS.

O blogueiro Christopher Swann, amigo da mãe de Phyl desde os tempos de Cambridge, investiga a incursão da extrema direita no centro político há décadas, apenas para ser considerado um fantasista paranóico: oficialmente, os planos são nunca privatizar o NHS, apenas para “simplificá-lo”. Como podemos ver nas memórias de outro amigo de Cambridge, que descreve o seu choque cultural ao chegar lá quando ainda era um estudante da escola pública do Norte, estas redes secretas de poder têm-se espalhado desde os tempos de Thatcher e Reagan.

O mistério político – existe uma arma fumegante que revelará uma conspiração para destruir o NHS – fica em segundo plano em relação ao literário: o destino de um escritor obscuro da década de 1980. Peter Cockerill foi esse fenómeno extremamente raro, um romancista de direita, furioso por ser punido pela sua política com a exclusão do glamoroso gangue de Rushdie, Amis, McEwan e outros. E a solução para o mistério, como o título sugere, está em uma prova (cópia) de Minha Inocência, livro em que ele renunciou de vez à ficção.

Coe se diverte satirizando a moda literária, o ciúme criativo e a inevitável passagem do tempo, com uma nostalgia agridoce de sua própria juventude, quando a sociedade foi seduzida pelo dinheiro e o mundo dos livros por Money, de Martin Amis. Ele se dá um papel secundário na seção de Cambridge como Tommy Cope, um estudante de inglês ineficaz, conhecido principalmente por escrever poesias incrivelmente ruins, que mais tarde surpreende seus colegas ao alcançar “sucesso modesto” com o “moderadamente satírico” Quite the Mash-Up.

Modesto, suave: Coe está muito consciente de sua reputação discreta – até mesmo aconchegante. Sua ficção sempre colocou almas gentis e decentes contra headbangers e maníacos, e Phyl não é exceção. Em meio à diversão e aos jogos literários, há uma nota profundamente triste quando ela reflete sobre a Grã-Bretanha forjada pelos acontecimentos dos últimos 40 anos: “Como alguém como eu pode sobreviver em um mundo como este? Tudo o que me define é inadequado para isso. Minha passividade. Meu idealismo. Minha inocência. Eu simplesmente não tenho o que é preciso.” Os pais de Phyl também são passivos e encolhem os ombros diante do insulto político de Liz Truss: “Os primeiros-ministros vêm e vão”, suspira o pai. Os velhos ficaram sem energia e indignação; os jovens sentem-se presos na desesperança e na inércia, afastando-se do mundo, como faz Phyl, sob o cobertor reconfortante de episódios intermináveis ​​de Friends: um universo seguro, pré-smartphone, alimentando-se da “nostalgia de um tempo antes de nascermos”.

Este é o contexto em que Coe investiga a desconexão entre a nomeação de Truss como PM e a perplexidade geral que a saúda, encadeando seus discursos através da narrativa junto com o irritante anúncio de transporte “Veja. Diga. Sorted”, uma trilha sonora do mundo real para suas travessuras metaficcionais. Seu romance anterior Bournville captou o clima nacional durante os destaques históricos, desde a coroação de 1953 até o casamento de Charles e Diana; aqui há um ótimo cenário focado nos enlutados que passam pelo caixão real: a nação unida por duas de suas coisas favoritas, a fila e a Rainha.

Outra Coética é a obra de arte, seja ela cinematográfica ou musical, muitas vezes vislumbrada ou ouvida na infância e sempre apreciada, passando a representar algo mais do que mera nostalgia: um mundo secreto por trás do mundo. Em Centro da Inglaterra era a canção Adieu to Old England: “Uma das canções folclóricas inglesas mais misteriosas e melancólicas já escritas”, pensa Benjamin Trotter. Aqui está a balada “assombrosa e melancólica” Lord Randall, emprestada por Bob Dylan para a estrutura de A-Gonna Fall de A Hard Rain, que causa arrepios em todos que a ouvem e está mais profundamente enraizada em um personagem central do que nunca.

O tema de Coe pode ser inércia e nostalgia, mas A Prova da Minha Inocência é cheio de energia. É uma aventura maluca, um livro de memórias lateral, um jeu d’esprit complicado que também é uma defesa silenciosa da ficção na era da pós-verdade e muito divertido de ler.