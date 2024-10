Crítica de Watership Down – animação de coelho encantador ainda tem poder de aterrorizar | Filme

Peter Bradshaw



‘To campo… está coberto de sangue!” Este é o jovem coelho visionário Fiver, dublado por Richard Briersna animação britânica de 1978 de Michael Rosen, baseada no clássico livro infantil de Richard Adams. O covil dos coelhos, tão importante quanto o condado de Tolkien, está prestes a ser destruído por um empreendimento imobiliário, anunciado pela cruel placa de madeira dos humanos, que, claro, nenhum dos coelhos consegue ler, mas o inquieto e contorcido Fiver pode sentir o desastre ele representa.

Então, seu irmão Hazel (dublado por John Hurt) lidera Fiver e uma gangue dissidente em uma busca por segurança até a distante Watership Down, um suposto local de santuário previsto por Fiver; eles incluem o impetuoso Bigwig (Michael Graham Cox) e mais tarde o outrora hostil capitão Holly (John Bennett), um sobrevivente traumatizado da destruição do labirinto. Mas o bando de irmãos Lapine enfrentará o tirano e senhor da guerra General Woundwort (Harry Andrews), uma figura aterrorizante que condiz com a atmosfera pós-apocalíptica do filme dos anos 70. No entanto, eles encontram um aliado improvável em uma gaivota chamada Kehaar, dublada por Zero Mostel. O talento vocal em outros papéis é uma lista de atores de primeira linha: Denholm Elliott, Ralph Richardson, Michael Hordern e mais.

Esta animação foi notícia recentemente porque o O British Board of Film Classification decidiu aumentar sua classificação de U para PG devido à violência vermelha com dentes e garras que o filme mostra. E é realmente muito chocante: Bigwig é quase estrangulado pela armadilha de arame, e Holly tem um relato horrível de sufocamento na toca bloqueada por corpos de coelhos mortos. Há também o momento um tanto barulhento e adulto, quando Bigwig, tendo se infiltrado na comunidade de Woundwort fingindo ser um voluntário, recebe friamente a oferta de qualquer corça que ele quiser. Outra cena muito inquietante é o encontro com Cowslip (Elliott), cujo viveiro consiste em coelhos doentes, sonhando apaticamente com a morte e convidando Hazel e seus amigos para se juntarem a eles; eles estão sendo alimentados secretamente por humanos que querem comê-los. (Assistindo a este filme agora, lembrei-me da cena de The Road, de Cormac McCarthy, com as pessoas zumbificadas que são presas e mantidas vivas como comida canibal.)

Watership Down é na verdade um filme muito preocupado com a espiritualidade e a vida após a morte, com uma história Kiplingiana logo no início sobre como os coelhos surgiram, com um sistema de crenças que tem o deus Frith no seu centro e o seu anjo da morte, o Coelho Preto. A terrível possibilidade de Hazel ter morrido é o que inaugura A música de sucesso de Mike Batt, Bright Eyes. A animação teria decepcionado alguns na época, por sua falta de expressividade em comparação com os números da Disney; é justo dizer que os coelhos são impassíveis em comparação com o Tambor de Bambi, e talvez o filme não tenha a riqueza do livro de Adams. Mas agora eles parecem possuir charme e simplicidade, e talvez o estilo de animação de Rosen tenha sido o mais próximo que a Grã-Bretanha chegou de um Studio Ghibli local.