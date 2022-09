Cruzeiro do Sul comemora 118 anos com desfile cívico e encerramento do Festival da Farinha nesta quarta (28)

A terra da farinha está em festa nesta quarta-feira (28). Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, comemora 118 anos de emancipação com um desfile cívico, shows e o encerramento do 5º Festival da Farinha.

A comemoração iniciou na última segunda (26) com o início do festival, onde foram montadas duas casas de farinha para a produção do produto e outros derivados da macaxeira.

Já na tarde desta quarta, a população acompanha o desfile de escolas públicas, forças de segurança, órgãos públicos e outros setores em um desfile na Avenida Rodrigues Alves, região central da cidade.

A organização montou arquibancadas e uma estrutura para receber até 4 mil pessoas durante o desfile.

Desfile ocorre na Avenida Rodrigue Alves, área central de Cruzeiro do Sul — Foto: Bruno Vinicíus/Rede Amazônica Acre

Cruzeiro do Sul tem mais de 89 mil habitantes, é um dos mais desenvolvidos do estado e o principal polo econômico e administrativo da região do Vale do Juruá, formada por cinco cidades acreanas e duas do Amazonas.

A sede provisória do município foi instalada em 1904 pelo coronel do Exército Gregório Thaumaturgo de Azevedo na foz do Rio Môa. Posteriormente, devido a problemas de inundações, um decreto autorizou a transferência da sede da prefeitura para uma área de terra firme, à margem esquerda do Rio Juruá, onde a cidade se desenvolveu.