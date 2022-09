Rio Acre chega a 1,26 metro e capital já registra a pior seca da história, alerta Defesa Civil

Rio Branco já registra a pior seca da história, segundo a Defesa Civil Municipal, e isso tem feito com que o Rio Acre registre todos os dias cotas mínimas históricas. Nesta quinta-feira (29), o nível do rio chegou a 1,26 metro – que passa a ser a menor cota histórica desde o início do monitoramento da bacia na capital, que foi em 1971.