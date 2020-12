Cruzeiro do Sul terá queima de fogos no Réveillon

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, anunciou que o réveillon contará com uma queima de fogos na virada do ano no tradicional Morro da Glória, mas não haverá festa. “Será um evento sem pessoas, à meia-noite, seguindo recomendação dos nossos comitês municipal e estadual de saúde. O objetivo é evitar aglomeração para que não entremos no ano de 2021 com maia casos ainda de Covid-19

“,cita.

Clodoaldo afirma que neste período de pandemia do Coronavirus, a decoração natalina na cidade e nas Vilas, alegra as famílias, que buscam os locais para levar as crianças e tirar fotografias. “No centro, além da frente da Catedral Nossa Senhora da Glória, fizemos na Praça da Bandeira, na escadaria do São José também nas vilas , porque para mim, todos têm a mesma importância”, destacou ele lembrando a arrecadação e doação de mais de 5 mil presentes para as crianças