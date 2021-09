Curto-circuito provoca incêndio em residência na Vila Albert Sampaio

Um incêndio que aconteceu na tarde dessa domingo, 26, em Rio Branco, deixou uma residência completamente tomada pelo fogo e seus móveis destruídos pelas chamas. O caso ocorreu no quilômetro 12 da BR-364, na Vila Albert Sampaio.

Equipes do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A preocupação maior dos militares durante o combate era evitar que as chamas se propagassem para outros imóveis.

Os bombeiros suspeitam de que o incêndio possa ter origem a partir de um curto-circuito. A residência teve grande parte de sua estrutura consumida pelas chamas e todos os seus móveis foram consumidos. Não houve vítimas.

Com informações de Ac24horas