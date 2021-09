Proprietários de veículos removidos pelo Detran têm 20 dias para resgate antes de leilão

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou nesta segunda-feira, 27, no Diário Oficial do Estado (DOE) uma lista contendo o nome dos proprietários de veículos removidos ao pátio do órgão para que paguem os débitos e resgatem seus veículos, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a lista, são 75 veículos entre carros e motocicletas automotores que se encontram retidos e o prazo é de 20 dias a partir desta segunda (27). Caso isso não ocorra, o órgão colocará os veículos para leilão.

Segundo o edital, o resgate deverá ser feito no depósito de Veículos Removidos da 1ª Ciretran, na avenida Copacabana, 658, bairro Floresta, em Cruzeiro do Sul.

Para mais informações dos veículos, clique aqui.