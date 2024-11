CUT e UGT aprovam medidas do ajuste fiscal do governo federal

Economia da China ainda está a lutar para recuperar da pandemia, quase dois anos depois de Pequim ter abandonado os seus draconianos confinamentos zero-COVID. Nos primeiros três trimestres de 2024, o crescimento económico atingiu 4,8% – pouco abaixo da meta de 5% de Pequim.

A deflação, a fraca procura dos consumidores e um enorme colapso imobiliário prejudicaram a incrível trajectória de crescimento do país, ao mesmo tempo que troca tensões com o Estados Unidos – provavelmente piorará sob Donald Trump’s segundo mandato – prejudicaram as exportações, que foram creditadas por ajudar da China ascensão para se tornar a segunda maior economia do mundo.

“A China sofre de superprodução e subconsumo”, disse à DW George Magnus, pesquisador associado do Centro Chinês da Universidade de Oxford e ex-economista-chefe do UBS. “(Os líderes chineses) finalmente reconheceram que a economia parece estar perdendo impulso e não é algo isolado.”

Pequim tenta abordagem direcionada ao estímulo

Em setembro, Pequim liquidez injetada no sistema bancário no valor de 2,7 biliões yuan (370 mil milhões de dólares, 350 mil milhões de euros) para incentivar os empréstimos, reduzir as taxas de juro e anunciar novas despesas em infraestruturas e ajuda a promotores imobiliários endividados.

No início deste mês, o governo chinês revelou um novo impulso no valor de 10 biliões de yuans para ajudar a aliviar a crise da dívida entre os governos regionais, que contraíram empréstimos pesados ​​para projectos de infra-estruturas e de desenvolvimento económico nos últimos anos.

Estas medidas desencadearam uma espetacular recuperação de curto prazo nas ações chinesas – o índice CSI 300 das maiores ações cotadas em Xangai e Shenzhen disparou 35%. Os investidores apostam que Pequim anunciará em breve mais biliões de yuans para ajudar a impulsionar o consumo interno.

“Havia especulações de que finalmente haveria uma política do lado da procura para apoiar o consumo. Até agora, nada disto se concretizou”, disse à DW Jiayu Li, associado sénior da empresa de consultoria de políticas públicas Global Counsel, com sede em Singapura.

A China enfrenta muitos obstáculos no comércio com os EUA, incluindo uma tarifa de 100% sobre carros elétricos Imagem: TANG KE/Avalon/Photoshot/aliança de fotos

Não são medidas de estímulo reais

Li disse que embora o pacote anunciado fosse “impressionante”, concentrava-se principalmente na reestruturação das dívidas existentes e “não pode ser considerado como um novo estímulo”. Ela disse que Pequim ainda está subestimando o tamanho da dívida do governo local em 14,3 trilhões de yuans. O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou o valor em 60 trilhões de yuans, ou 47,6% do produto interno bruto (PIB).

As novas medidas são muito maiores do que o montante desencadeado na sequência da Crise financeira de 2008/09que valia até 4 trilhões de yuans. Naquela altura, porém, as medidas equivaleram a quase 13% do PIB, contra cerca de 10% este ano. Esta intervenção ajudou a China a manter o crescimento do PIB acima de 8% durante a recessão global.

Magnus acredita que o último conjunto de medidas terá apenas um “efeito marginal” no crescimento, uma vez que aliviará a pressão sobre os governos locais e provinciais para reduzirem os orçamentos. Mas alertou que Pequim estava “apenas contornando os limites” e que muito em breve necessitaria de tomar medidas “radicais” para resolver muitas questões estruturais da economia.

Trump 2.0 exigirá apoio de Pequim

Muitos outros observadores da China também pensam que as recentes medidas não vão suficientemente longe, especialmente com Trump a ameaçar novas tarifas dos EUA sobre as importações chinesas quando regressar à Casa Branca em Janeiro. Trump disse na segunda-feira que colocaria uma taxa adicional de 10% sobre todos os produtos chineses que entram nos EUA, aumentando potencialmente a tarifa global para 35%. Uma pesquisa com economistas realizada pela agência de notícias Reuters na semana passada previu que as novas tarifas dos EUA poderiam prejudicar o crescimento da China em até um ponto percentual.

“O mercado espera que Pequim opte por adiar mais medidas fiscais até o próximo ano (quando Trump tomar posse)”, disse Li à DW, acrescentando que crescem as preocupações de que o impacto de qualquer estímulo potencial será ainda mais limitado até lá. .

Moeda chinesa provavelmente enfraquecerá

Magnus, por sua vez, disse acreditar que as novas tarifas “não terão um grande impacto” na economia da China, embora possam levar a um maior enfraquecimento do yuan.

Durante a primeira ronda de tarifas de Trump, em Março de 2018, Pequim compensou parte do impacto ao permitir a depreciação do yuan, o que tornou as exportações chinesas mais baratas. A moeda caiu cerca de 12% em relação ao dólar americano, atingindo o seu ponto mais baixo em quase uma década em agosto de 2019. Washington rotulou então a China de “manipuladora de moeda”, o que provocou tarifas ainda mais altas dos EUA durante meses, até que as negociações aliviaram um pouco as tensões entre os dois. poderes.

A China precisa de um Plano Marshall?

Huang Yiping, reitor da Escola Nacional de Desenvolvimento da Universidade de Pequim e membro do Comité de Política Monetária do Banco Popular da China, apelou a um programa de estímulo muito maior para “estabilizar e estimular a procura interna”.

Em entrevista este mês ao Postagem matinal do Sul da Chinaapelou a Pequim para desencadear um “Plano Marshall Chinês”, referindo-se ao programa de ajuda económica pós-Segunda Guerra Mundial lançado pelos EUA para reconstruir a Europa.

A versão de Huang propõe utilizar a capacidade industrial excedentária da China para ajudar os países de baixo rendimento no Sul Global construir novas infra-estruturas e transição para energias renováveis. A proposta deverá, no entanto, enfrentar uma reação negativa do Ocidente, que já está preocupado com a crescente influência da China em África, na Ásia e na América Latina.

Um crash imobiliário está em curso na China após anos de especulação imobiliária Imagem: CFOTO/imagem aliança

Quanto Pequim irá liberar a seguir?

Outros analistas concordam que Pequim ainda precisa de injectar montantes substanciais na economia – com projecções que variam entre mais 5 biliões e 10 biliões de yuans. O economista sênior do Union Bancaire Privee (UBP) Ásia, Carlos Casanova, disse à Reuters este mês que era necessário um pacote de 23 trilhões de yuans.

Muitos analistas também recomendam que qualquer estímulo futuro se concentre nas despesas de bem-estar social para as famílias e em mais ajuda para o sector imobiliário em dificuldades, em vez dos tradicionais investimentos industriais e projectos de infra-estruturas.

Embora Magnus tenha concordado que o governo irá “ajustar” as suas políticas para impulsionar a procura interna, ele está céptico quanto à possibilidade de a China passar rapidamente de uma economia baseada na produção e orientada para a exportação.

“Não estou dizendo que Pequim será vazia quando se trata de novas medidas de estímulo, mas acho que a prioridade do governo certamente não é mudar o modelo de desenvolvimento para se tornar uma economia mais liderada pelo consumidor e orientada para o bem-estar”, disse ele à DW. .

