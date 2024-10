Cyprien Sarrazin inicia a perigosa trilha da confirmação

Cyprien Sarrazin na chegada da descida em Wengen (Suíça), 13 de janeiro de 2024, que terminou na terceira colocação. CLAUDIA GRECO/REUTERS

Ao esquiar, é melhor você estar preparado para sentir seus quadríceps, glúteos e outros abdominais esquentando seriamente. No caso de Cyprien Sarrazin, também é preciso ter ombros fortes. Revelação da temporada 2023-2024, o francês de 30 anos caminha para a retomada da Copa do Mundo com um novo status a assumir. Uma missão que inicia no domingo, 27 de outubro, às 10h, durante a primeira volta do slalom gigante de Sölden (Áustria), que marca o regresso aos negócios dos acrobatas radicais do circo branco.

A simples participação de Cyprien Sarrazin nesta corrida pode levantar questões. Depois de anos passados ​​no anonimato dos últimos lugares do ranking – ou “no fundo do buraco”, como ele mesmo descreve Mundo – o esquiador de Dévoluy (Altos Alpes) optou por se especializar em provas de velocidade. A sua nova vida no super-G e no downhill foi rapidamente coroada de sucesso: quatro vitórias no ano passado, incluindo dois na lendária pista de Kitzbühelna Áustria.

Mas ele não pretende abandonar seu primeiro amor, o gigante. “Competir nesta disciplina me ajuda a recuperar minhas sensações de velocidade mais rapidamenteexplica Cyprien Sarrazin. A descida e o super-G continuarão sendo a prioridade, mas tudo me dá equilíbrio. »

Esse equilíbrio não será demais ao iniciar a temporada na pele do líder da seleção francesa, ainda órfão por Alexis Pinturaultjoelho esquerdo lesionado. “Cyprien será o favorito no downhill este anoanuncia Johan Clarey, medalhista de prata na modalidade nos Jogos Olímpicos de 2022. Tecnicamente é perfeito. Ele tem tudo a seu favor, desde como correr riscos na pista até lidar com saltos. »

“Não sinto muita pressão”

No início desta “próxima temporada”, Cyprien Sarrazin fez algumas mudanças, nomeadamente na sua organização. “Eu me cerquei para administrar essa nova cobertura da mídia”explica o francês. Os pedidos são mais numerosos, as entrevistas mais detalhadas. Mas, de resto, ele não queria mexer em uma receita comprovada.

Depois de algumas férias, retomou a rotina habitual, entre a preparação física e o regresso às pistas, nomeadamente em Ushuaïa (Argentina). Nas suas redes sociais cada vez mais populares, também o vimos descer encostas de bicicleta de montanha – outra das suas paixões – ou jogar golfe. Junto com Johan Clarey e o esquiador de slalom Clément Noël, ele acertou algumas bolas em Kitzbühel.

