Os novos presidentes da Frente Parlamentar pelo Li...

O presidente Lula divulga nesta quinta-feira, 3, um balanço das ações do governo federal no evento ‘volta por cima’. A iniciativa é uma estratégia para tentar reverter o atual cenário de baixa popularidade. Ontem, uma pesquisa feita pela Quaest mostrou que a desaprovação do presidente chegou a 56% – o pior índice desde o início do mandato.

O programa Ponto de Vista vai analisar o anúncio do governo federal. O cientista político Carlos Alberto Almeida participa como convidado. O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai repercutir os impactos do ‘tarifaço’ anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, com o ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega e o colunista Matheus Leitão.

