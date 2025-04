Duas surpreendentes boas notícias e um alerta para Lula

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quinta-feira que seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL), será o relator do projeto do governo Lula que dá isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5.000 reais por mês.

Ambos integraram a comitiva que viajou com o presidente Lula para o Japão e o Vietnã na semana passada.

Bom dia, anuncio que a Comissão Especial que vai analisar o projeto de lei de isenção do imposto de renda até R$ 5 mil será presidida pelo deputado @rubenspereirajr (PT- MA). A relatoria do PL fica com o ex-presidente e deputado @ArthurLira_ (PP-AL). — Hugo Motta (@HugoMottaPB) April 3, 2025

Para que o impacto fiscal seja zero, o Ministério da Fazenda incluiu no texto do projeto uma alíquota mínima progressiva a ser cobrada de quem tem uma renda de a partir de 50.000 reais por mês.

Essa cobrança aos chamados “super-ricos” enfrenta alguma resistência no Congresso. Nesta quinta, Motta vai receber o senador Ciro Nogueira (PP-PI) para ouvi-lo sobre uma proposta alternativa do Progressistas, com novas formas de compensação.