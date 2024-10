Daniel Chapo of Frelimo wins Mozambique election – DW – 10/24/2024

Share Tweet Share Share E-mail

No próximo dia 24 de outubro de 2024, Panathinaikos e Chelsea se enfrentam em um duelo que promete agitar a fase de grupos da UEFA Conference League. A partida será realizada no estádio olímpico de Atenas, o Spiros Louis, com início programado para as 16h45 (UTC), o que corresponde às 19h45 no horário local da Grécia. Esse confronto marca uma etapa importante na competição, com ambas as equipes buscando garantir sua classificação para a próxima fase.

Onde assistir ao vivo

Os torcedores que desejam acompanhar Panathinaikos x Chelsea ao vivo têm algumas opções para assistir à partida. O jogo será transmitido por diversos canais de esportes internacionais e também poderá ser acompanhado por serviços de streaming. Para quem estiver em território europeu, emissoras locais transmitirão o jogo, enquanto em outras regiões, plataformas de streaming podem disponibilizar a partida ao vivo. Além disso, a partida também será coberta por atualizações minuto a minuto em diversas plataformas de placar ao vivo.

Contexto do confronto

O Panathinaikos, um dos principais clubes da Grécia, chega a esse confronto em busca de uma vitória importante em casa para se consolidar na competição europeia. A equipe grega, que tem mostrado um desempenho regular na temporada, ocupa atualmente uma posição intermediária no campeonato local, e vê na UEFA Conference League uma oportunidade para mostrar sua força no cenário continental.

Por outro lado, o Chelsea, tradicional clube inglês, busca manter sua boa forma sob o comando de seu novo treinador. O time londrino, que não teve uma temporada passada fácil, vê nessa competição uma chance de garantir um título internacional e, ao mesmo tempo, dar mais rodagem aos seus jovens talentos. Com um elenco recheado de estrelas e promessas, o Chelsea tem tudo para entrar em campo com um time forte e competitivo, mesmo jogando fora de casa.

Escalações prováveis

Para o confronto, tanto Panathinaikos quanto Chelsea devem entrar em campo com formações semelhantes às que têm utilizado nas últimas partidas. No lado grego, o técnico deve optar por um esquema tradicional com foco no meio-campo, valorizando a posse de bola e jogadas pelos lados. Jogadores como Palacios e Ioannidis são esperados para liderar o ataque, enquanto a defesa contará com a experiência de Mladenovic para segurar o ímpeto ofensivo do Chelsea.

Já no Chelsea, espera-se que a equipe mantenha sua postura ofensiva, com jogadores como Raheem Sterling e Christopher Nkunku compondo o ataque, enquanto Enzo Fernández e Conor Gallagher devem formar o meio-campo. Na defesa, o time londrino deve contar com a solidez de Thiago Silva e a velocidade de Reece James para segurar as investidas do Panathinaikos.

Panathinaikos (4-3-3 provável):

Goleiro: Brignoli

Brignoli Defesa: Mladenovic, Magnusson, Rúben Pérez, Kotsiras

Mladenovic, Magnusson, Rúben Pérez, Kotsiras Meio-campo: Tserin, Bernard, Djuric

Tserin, Bernard, Djuric Ataque: Ioannidis, Palacios, Verbic

Chelsea (4-2-3-1 provável):

Goleiro: Robert Sánchez

Robert Sánchez Defesa: Reece James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell

Reece James, Thiago Silva, Colwill, Chilwell Meio-campo: Enzo Fernández, Conor Gallagher

Enzo Fernández, Conor Gallagher Ataque: Sterling, Nkunku, Mudryk; Armando Broja

Retrospecto e estatísticas

Este será o primeiro confronto direto entre Panathinaikos e Chelsea em competições europeias, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno do jogo. Ambas as equipes têm históricos respeitáveis em torneios continentais, mas com a Conference League sendo um campeonato mais recente, a expectativa é que novos capítulos sejam escritos nesse encontro.

O Chelsea vem de uma sequência positiva, com uma taxa de vitórias de 67% nos últimos seis jogos, o que coloca o time inglês como favorito para o duelo. Já o Panathinaikos, jogando em casa, tentará usar a força de sua torcida para equilibrar as forças. A equipe grega tem mostrado um desempenho sólido nas competições europeias, especialmente quando joga no seu estádio, o que pode representar um desafio para o time londrino.

Pontos-chave do confronto

Desempenho das equipes : O Chelsea tem um histórico recente de bons resultados, com vitórias em partidas importantes tanto na Premier League quanto em competições internacionais. No entanto, o Panathinaikos é conhecido por ser um adversário difícil de ser batido em casa.

: O Chelsea tem um histórico recente de bons resultados, com vitórias em partidas importantes tanto na Premier League quanto em competições internacionais. No entanto, o Panathinaikos é conhecido por ser um adversário difícil de ser batido em casa. Clima e adaptação : Jogar em Atenas no final de outubro pode significar um desafio climático para o Chelsea, que precisará lidar com possíveis diferenças de temperatura e a pressão da torcida local.

: Jogar em Atenas no final de outubro pode significar um desafio climático para o Chelsea, que precisará lidar com possíveis diferenças de temperatura e a pressão da torcida local. Fator físico: Ambas as equipes vêm de uma sequência de jogos intensa, o que pode influenciar no preparo físico dos jogadores. O Chelsea, em especial, tem lidado com algumas lesões ao longo da temporada, e isso pode afetar a escalação inicial.

Expectativas para o jogo

Com a fase de grupos da UEFA Conference League em andamento, Panathinaikos e Chelsea sabem da importância de conquistar uma vitória neste momento da competição. Enquanto o Panathinaikos busca avançar de fase e reafirmar sua posição no cenário europeu, o Chelsea vê na competição uma oportunidade de trazer mais um título internacional para sua galeria e consolidar o trabalho de sua nova comissão técnica.

A pressão estará sobre ambos os times: Panathinaikos contará com o apoio massivo de sua torcida, enquanto o Chelsea terá que lidar com o desafio de jogar fora de casa contra um adversário determinado. O fator casa pode ser crucial para o Panathinaikos, mas a superioridade técnica do Chelsea pode ser determinante para o resultado final.

O confronto entre Panathinaikos e Chelsea promete ser um dos mais interessantes desta fase da UEFA Conference League. Com duas equipes tradicionais de diferentes ligas europeias, o jogo será uma verdadeira batalha tática, com ambos os times buscando a vitória a todo custo. Resta aos torcedores aguardarem para ver qual equipe sairá vitoriosa e se aproximará da classificação para a próxima fase.