Datafolha: C&A se destaca em inclusão em estudo FGV/Folha – 15/12/2024 – Diversidade nas Empresas

Exclusive by Jacob Steinberg



Os Wolves pretendem marcar uma nomeação rápida depois que o clube entrou em ação na luta contra o rebaixamento ao demitir Gary O’Neil na manhã de domingo.

O’Neil, que está sob pressão crescente desde o início da temporada, foi demitido menos de 24 horas depois de ver seu time perder 2-1 em casa contra o Ipswich no sábado. Lobos são 19º na Premier League após quatro derrotas consecutivas, a quatro pontos do Crystal Palace, 17º colocado, e tem o pior histórico defensivo da primeira divisão, após sofrer 40 gols em 16 jogos.

O clube Molineux concedeu a O’Neil um novo contrato em agosto e estava relutante em fazer uma mudança. Um problema para os Wolves tem sido identificar o substituto certo para o jogador de 41 anos. Graham Potter, ex-técnico do Brighton e Chelsea, rejeitou o interesse nele no mês passado e acredita-se que David Moyes, ex-técnico do West Ham, não seria fácil de contratar. Os Wolves já demonstraram interesse no técnico do West Brom, Carlos Corberán, mas o espanhol é visto como uma nomeação improvável. Eles visitam o Leicester no próximo domingo e querem contratar um novo técnico esta semana.

O clube de West Midlands tem feito questão de evitar uma repetição da incerteza que se seguiu ao demissão de Bruno Lage em outubro de 2022. Demorou mais um mês para trazer Julen Lopetegui, que se demitiu antes do início da temporada passada, alegando insatisfação com a estratégia de transferência do clube.

Os Wolves substituíram Lopetegui por O’Neil e terminaram em 14º depois de registrar vitórias sobre Chelsea, Tottenham e Manchester City. No entanto, a falta de investimento no elenco voltou a afetá-los. Mais de £ 200 milhões foram arrecadados através de vendas nos últimos anos, com a saída de Matheus Nunes, Rúben Neves, Conor Coady e Raúl Jiménez, e a fuga de talentos continuou quando Max Kilman e Pedro Neto saíram no verão passado.

O’Neil teve que juntar os cacos. Os torcedores ficaram desiludidos com suas táticas desde a derrota nas quartas de final da FA Cup para o Coventry, em março. Os resultados deterioraram-se e o moral despencou. A vitória do Ipswich nos acréscimos foi a 20ª vez que os Wolves sofreram em lance de bola parada nesta temporada.

Houve cenas de raiva no final do jogo, já que o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri teve que ser afastado de uma discussão com o zagueiro Craig Dawson. Mario Lemina havia sido destituído da capitania após confronto com o assistente de O’Neil, Shaun Derry, no final do jogo da última segunda-feira. Derrota por 2 a 1 para o West Ham.