De Pelé a Neymar: Os maiores jogadores do futebol brasileiro

O Brasil não é considerado o “país do futebol” à toa. O esporte é uma verdadeira paixão entre os brasileiros, que muitas vezes começam a consumir e praticar o exercício desde pequenos. Ele está presente na cultura, nas televisões, no dialeto do povo, e, mais recentemente, se tornou o esporte mais presente nas casas de apostas online. O futebol brasileiro ganhou grande notoriedade no mundo pelo estilo de jogo rítmico, fluido e improvisado, caracterizado por movimentos rápidos, fintas e mudanças de direção de grandes jogadores ao longo de décadas.

Lendas pioneiras

Antes de Pelé, outros jogadores chamaram a atenção com seus talentos. Leônidas da Silva, por exemplo, ficou marcado na história como o primeiro jogador a marcar um gol de bicicleta, jogada que então virou a sua assinatura.

Zizinho, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950, ganhou seu apelido de “Mestre” por sua atuação implacável e é um dos maiores artilheiros da Copa América, ao lado do argentino Norberto Mendez, com 17 gols.

Garrincha fez história no futebol com suas pernas tortas, seus dribles rápidos e desconcertantes. Em 1958 conquistou a Copa do Mundo e se tornou o primeiro jogador a ganhar a Bola de Ouro como melhor ponta direita do mundo, além da Chuteira de Ouro como artilheiro com 14 gols.

Pelé, o rei

Edson Arantes do Nascimento, universalmente conhecido como Pelé, morreu recentemente, no dia 29 de dezembro de 2022, mas deixou um legado surpreendente no mundo do futebol. Tornou-se um ícone mundial, teve diversos filmes a seu respeito e é até hoje considerado o rei do futebol.

Em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos, onde atuou por quase duas décadas e ganhou mais de quarenta títulos.

Aos 17 anos tornou-se o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo na Suécia. O atleta foi campeão pela competição três vezes e tornou-se um dos maiores artilheiros com 12 gols, além de protagonizar alguns dos lances mais bonitos da história.

Seleção da Copa de 1970

A Copa do Mundo de 1970, sediada no México, foi histórica para o Brasil. A seleção conquistou a Taça Jules Rimet, troféu que seria destinado à primeira seleção que vencesse o torneio três vezes. A taça ficaria para sempre na posse do país vencedor, porém, a mesma foi roubada da sede da CBF em 1983.

O treinador Mário Zagallo teve uma estratégia ousada na época, trazendo para o time cinco camisas 10, ou seja, cinco craques de liderança: Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho e Pelé. O resultado não poderia ser melhor, trazendo não só o título, mas também uma seleção inesquecível, contando com craques como Carlos Alberto, Brito e Everaldo.

Zico e Sócrates nos anos 80

Zico foi o maior artilheiro do Flamengo com 509 gols em 730 jogos. Conquistou diversos títulos pela equipe e ganhou notoriedade pelas suas cobranças de faltas e arremates precisos, sendo também um grande driblador.

Já Sócrates era excelente em armar jogadas e dar passes de calcanhar. Em 1978 foi jogar no Corinthians, onde se tornou um ídolo.

Sócrates e Zico jogaram lado a lado no Flamengo e conquistaram a vitória do time no Campeonato Carioca em 1986. Também jogaram pela seleção brasileira e se consagraram craques do futebol nacional.

Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho nos anos 90 e 2000

Ronaldo Fenômeno era reconhecido por sua técnica, habilidade com as duas pernas e arrancadas rápidas. Foi eleito melhor jogador do mundo três vezes e passou por times como Barcelona, Internazionale, Real Madrid e Milan.

Seu xará Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, ficou mundialmente famoso pelos seus dribles mágicos que acabaram por lhe dar o apelido de “bruxo” e encantaram os amantes de futebol. Passou por times como Paris Saint-Germain e Barcelona e conquistou o título de melhor jogador do mundo por dois anos consecutivos.

Os dois conquistaram a Copa do Mundo de 2002 lado a lado, onde Fenômeno foi responsável pelos dois gols que levaram o Brasil à vitória do pentacampeonato.

Neymar

Com muita habilidade, técnica, dribles e golaços, o atual camisa 10 da seleção vem escrevendo seu nome na história do futebol.

Começou a jogar no Santos aos 17 anos e em 2013 chegou a Europa, iniciando a carreira internacional no Barcelona, onde conquistou dez títulos, entre eles uma Champions League. Atualmente joga no Paris Saint-Germain e já ganhou títulos importantes junto a equipe francesa.

Pela seleção brasileira conquistou diversos campeonatos, incluindo o até então inédito ouro nas Olimpíadas em 2016.

Recentemente Todd Boehly, dono do Chelsea, viajou até Paris para tentar negociar a contratação de Neymar na equipe inglesa.

Conclusão

Foram tantos os talentos do futebol nacional ao longo dos anos que é difícil listá-los todos com os detalhes que merecem em apenas um artigo. Além dos craques já mencionados, outros nomes fizeram sucesso no esporte como Romário, Nilton Santos, Didi e muitos outros.

Apesar de não ser o precursor no esporte, o Brasil ficou conhecido como o país do futebol principalmente graças aos seus inigualáveis jogadores. Nomes como esses continuam influenciando novas gerações de jogadores até os dias de hoje e é de se esperar que mais estrelas surjam no caminho.