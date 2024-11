De Thatcher a Trump e Brexit: minhas sete lições aprendidas após 28 anos como editor de economia do Guardian | Larry Elliott

Larry Elliott



Margaret Thatcher foi primeira-ministra e Nigel Lawson seu chanceler do Tesouro. Neil Kinnock era líder do Partido Trabalhista. A cortina de ferro separou a Europa.

Do outro lado do Atlântico, o segundo mandato de Ronald Reagan na Casa Branca estava a chegar ao fim. Donald Trump lançou a ideia de que George Bush poderia querer ele como seu companheiro de chapa nas iminentes eleições presidenciais dos EUA, uma abertura que Bush descreveu como “estranha e inacreditável”.

Este era o pano de fundo político quando entrei para o Guardian em 1988 – um ano antes de Tim Berners-Lee inventar a rede mundial de computadores, quando os telemóveis estavam na sua infância e a crise climática estava apenas a começar a tornar-se uma questão política quente.

Foi uma época em que as ideias do livre mercado dominavam. Uma combinação de inflação elevada e recessão – estagflação – na década de 1970 levou a uma crise da social-democracia do pós-guerra e deu origem a um novo conjunto de crenças: privatização, desregulamentação, cortes de impostos pagos pela redução do Estado, restrições ao poder dos sindicatos, o desmantelamento dos controlos de capitais. Tudo isto devolveria ao capitalismo o seu encanto, levando à criação de riqueza que passaria daqueles que estão no topo para aqueles que lutam na base.

Dado que esta é a minha última coluna depois de mais de 28 anos como editora de economia do Guardian, pensei em dedicá-la a algumas lições aprendidas durante o meu tempo no jornal.

A lição número 1 é que a experiência do mercado livre falhou, como alguns de nós sempre dissemos que aconteceria. A riqueza não se espalhou e, em vez disso, o fosso entre os que têm e os que não têm aumentou. Os trabalhadores despedidos quando as fábricas fecharam no norte de Inglaterra e no centro-oeste dos EUA não encontraram novos empregos bem remunerados, mas foram atirados para a sucata ou encontraram trabalho inseguro e mal remunerado em centros de atendimento e armazéns de distribuição.

A especulação financeira aumentou quando os controlos sobre o capital foram removidos, mas as taxas de crescimento no Ocidente foram mais lentas do que no apogeu da social-democracia no pós-guerra. Os avisos de problemas futuros foram ignorados até que o sistema bancário mundial esteve perto do colapso no crise financeira global de 2008. Nessa altura, os decisores políticos abandonaram abruptamente os valores do mercado livre e redescobriram as virtudes da propriedade estatal, das estratégias industriais intervencionistas e da gestão da procura.

Mas apenas temporariamente. A lição nº 2 é que as ideias são importantes. A quase morte dos bancos proporcionou uma oportunidade para forjar uma nova abordagem progressista à economia na forma de um New Deal Verde, mas não foi aproveitada. Em parte, isso aconteceu porque vários setores da esquerda – os keynesianos, os verdes, os marxistas – tinham opiniões diferentes sobre o que precisava de ser feito. Em parte foi porque os ricos e poderosos usaram o seu dinheiro e influência para impedir qualquer esperança de mudança real. Em parte, foi por causa da timidez dos partidos de esquerda.

O resultado é que não houve equivalente à revolução Thatcher-Reagan da década de 1980, embora a crise do neoliberalismo em 2008 tenha sido tão profunda como o colapso da social-democracia na década de 1970. Há uma década e meia que existe uma forma de capitalismo zombie, mantida viva por dinheiro barato fornecido liberalmente pelos bancos centrais. As taxas de juro ultrabaixas não conseguiram impulsionar o investimento. Real crescimento salarial tem sido inútil.

Aqueles que estavam no extremo do fracasso económico recorreram aos partidos de esquerda em busca de respostas para as suas preocupações: baixos salários, insegurança no emprego, serviços públicos degradados, medo do crime, as consequências da imigração em massa. Em vez disso, o que receberam foram sermões sobre a necessidade de comer melhor, fumar e beber menos e de deixar de ser tão intolerantes.

A vitória de Trump na semana passada mostra o que acontece quando a esquerda abandona primeiro os seus apoiantes naturais e depois lhes diz o que pensar e comportar-se. Esta é a lição número 3: o populismo continuará a florescer até que a esquerda apresente um plano económico credível e exequível.

Trump venceu porque prometeu dar aos eleitores o que eles queriam, em vez do que a elite liberal da América pensava que deveriam querer.

O regresso iminente de Trump à Casa Branca realça uma quarta lição dos últimos 36 anos: o centro de gravidade económico mundial – simbolizado pela emergência da China e da Índia como forças a ter em conta – deslocou-se de oeste para leste e de norte para sul . É certo que a China tem alguns problemas estruturais profundos, mas levantou 800 milhões de pessoas saiu da pobreza desde o final da década de 1970, desenvolveu conhecimentos especializados em produção de alta tecnologia e representa uma ameaça à hegemonia dos EUA maior do que a União Soviética alguma vez representou.

A lição número 5 é que a globalização inverteu-se. A nova guerra fria entre a China e os EUA, a vulnerabilidade das cadeias de abastecimento globais expostas pela pandemia de Covid e as exigências dos eleitores para que os seus líderes políticos reafirmem o controlo sobre a economia estão todos a conduzir a um renascimento do Estado-nação. O livre comércio acabou; o proteccionismo está na moda. Os governos estão a responder à pressão para conter a migração. As estratégias industriais ativistas estão de volta à moda.

O União Europeia está a ter dificuldade em adaptar-se a estes novos desafios. Isto não é surpreendente, dado que a UE estava – como Wolfgang Streeck observa no seu livro Taking Back Control? – a “realização perfeita” do globalismo económico neoliberal pós-comunista: centralizado, despolitizado, burocrático e ligado à livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais.

Como eurocéptico residente do Guardian, devo dizer que nunca vi nada especialmente atraente no modelo económico da UE. Nem remotamente o projecto de uma união cada vez mais estreita pode ser considerado um sucesso. A UE está esclerosada e fervilhando de raiva dos eleitores face à incapacidade dos seus governos de aumentarem os padrões de vida ou de controlarem a imigração.

Então minha sexta lição é que aqueles que dizem Brexit fracassou não é apenas precipitar-se, mas precisa olhar para o outro lado do Canal da Mancha, porque é aí que reside o verdadeiro fracasso. O Brexit foi para a Grã-Bretanha o que a vitória de Trump foi para os EUA: uma revolta contra as elites e uma exigência de mudança. Oferece a oportunidade para um partido de esquerda fazer as coisas de forma diferente. Os trabalhistas podem aproveitar essa oportunidade.

Esta não é uma conclusão, estou bem ciente, com a qual a maioria dos meus leitores concordaria, mas uma das alegrias de trabalhar para o Guardian é que ele encoraja – na verdade, acolhe – desafios à ortodoxia.

Portanto, a minha última lição dos últimos 36 anos é esta: vale sempre a pena questionar o status quo. Só porque algo é sabedoria recebida não significa que esteja certo.