Democratas, da próxima vez tentem lutar pela classe trabalhadora | Eleições dos EUA 2024

Uma semana antes da eleição, meu pai estava me visitando e conversou comigo sobre seu pressentimento de que o ex-presidente Donald Trump poderia vencer. Ele foi claro sobre sua escolha de votar na vice-presidente Kamala Harris. “Mas o que eles estão fazendo?” ele me perguntou, exasperado.

“Eles precisam ser sinceros com as pessoas sobre a economia”, continuou ele. “Conheço muitas pessoas que não têm mais condições de comprar um lugar para morar. As pessoas não querem ouvir: ‘Bem, na verdade a economia está boa.’”

Então, de repente, ele passou de Harris para os liberais em geral, e da economia para a cultura.

“Sabe, outra coisa: estou cansado de sentir que vou levar uma surra por dizer algo errado, por usar as palavras erradas”, meu pai confidenciou, ficando estranhamente emocionado. “Não quero dizer coisas que ofendam ninguém. Eu quero ser respeitoso. Mas acho que Trump está alcançando muitas pessoas como eu, que não aprenderam uma maneira especial de falar na faculdade e se sentem constantemente criticadas por pessoas que o fizeram.”

Aos 71 anos, meu pai ainda trabalha em tempo integral, ajudando a administrar uma delicatessen em um mercado local. Ele não foi para a faculdade. Criado como menonita e socialmente conservador, ele tem a mente aberta e é curioso. Quando seus primos se declararam gays na década de 1980, ele os aceitou como são.

O meu pai nunca desumanizaria e transformaria em bodes expiatórios pessoas transgénero, imigrantes ou qualquer outra pessoa, mas compreendia um ingrediente-chave da estratégia retórica de Trump: quando Trump ataca grupos vulneráveis ​​de pessoas, ele apresenta-se como um ataque a elites culturais condescendentes – do tipo de elites fortemente associadas ao Partido Democrata.

Tal como eu, o meu pai já votou três vezes contra Donald Trump no importantíssimo estado indeciso da Pensilvânia. Tal como eu, ele estava descontente com os três candidatos democratas em que se sentiu obrigado a votar – e profundamente decepcionado com o partido e a sua liderança.

Ele não sente que eles se importam com pessoas como ele. Não estou disposto a tentar persuadi-lo do contrário. Porque está claro como o dia que se os líderes do Partido Democrata pudessem trocar a base histórica do partido de eleitores da classe trabalhadora por eleitores mais abastados e ainda assim vencer as eleições, eles o fariam.

Isto não é uma hipérbole. Isto é o que eles nos mostraram e disseram repetidamente – nas suas prioridades políticas, escolhas de mensagens e campanhas eleitorais. Eles dizem isso em voz alta. No verão de 2016, o senador democrata Chuck Schumer afirmou presunçosamente que “para cada democrata operário que perdermos no oeste da Pensilvânia, pegaremos dois republicanos moderados nos subúrbios da Filadélfia, e você pode repetir isso em Ohio, Illinois e Wisconsin”. .”

A estratégia falhou espectacularmente em 2016 e novamente em 2024.

E mesmo quando parecia funcionar em 2018, 2020 e 2022, quando os Democratas conquistaram um número suficiente de desertores suburbanos, aproveitando uma reação importante contra Trump, os riscos eram aparentes.

Em um pouco notado Postagem de abril de 2018 no blog de análise eleitoral FiveThirtyEight, o analista Nathaniel Rakich mostrou como, naquela altura, “em média (e relativamente à inclinação partidária), os Democratas (estavam) a sair-se melhor nas áreas da classe trabalhadora do que nas suburbanas”.

Rakich mostrou que os democratas tinham probabilidades aproximadamente semelhantes de conquistar os eleitores da classe trabalhadora, assim como os eleitores ricos, e que provavelmente veriam alguns resultados positivos, independentemente do grupo de eleitores para os quais investissem recursos.

Mas Rakich alertou que tais resultados positivos poderiam ser auto-reforçadores: se os Democratas investissem apenas na conquista de eleitores suburbanos abastados, esses esforços produziriam alguns resultados, e isto reforçaria a determinação dos Democratas de terem escolhido sabiamente. A estratégia de Schumer parece estar validada. Mas e os eleitores da classe trabalhadora que não foram priorizados?

Três anos depois, em março de 2021, o deputado republicano Jim Banks enviou uma estratégia memorando ao líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, argumentando que o Partido Republicano se tornou “o partido apoiado pela maioria dos eleitores da classe trabalhadora”. Os bancos defenderam que o Partido Republicano deveria abraçar explicitamente este realinhamento para “tornar-se permanentemente o Partido da Classe Trabalhadora”.

Banks não estava usando “classe trabalhadora” como eufemismo para classe trabalhadora branca. O memorando apontava para o movimento de eleitores negros e latinos de baixos rendimentos para Trump de 2016 a 2020, em números que deveriam ter alarmado seriamente os democratas.

Uma característica marcante do memorando é a escassez das soluções políticas propostas para atrair eleitores da classe trabalhadora. Embora sugira denunciar o “elitismo económico”, identifica os vilões supostamente responsáveis ​​pelas queixas da classe trabalhadora como os imigrantes, a China e os “professores universitários acordados”. A Big Tech é chamada de atenção apenas por causa de sua “flagrante supressão do discurso conservador”.

A verdadeira agenda política do Partido Republicano – desde o enfraquecimento dos sindicatos, à desregulamentação, à redução dos impostos sobre os ricos, à destruição adicional da educação pública e muito mais – é um desastre para a classe trabalhadora.

Mas não é através de uma comparação direta das agendas políticas que a maioria dos eleitores decide qual candidato apoiar. A maioria dos americanos está em dificuldades, com uma grande maioria vivendo de salário em salário. Num tal contexto, a competência central de Trump é a sua leitura intuitiva do descontentamento popular. A sua mensagem central resume-se a: “Vou causar estragos nas elites que causaram estragos no nosso país”.

Embora Trump e os republicanos se oponham diametralmente às políticas económicas progressistas, Trump é excelente a apontar culpados. Ele é adepto de explorar consistentemente a raiva e o ressentimento “anti-elite” generalizados, normalmente mesclando-os com preconceito racial, xenofobia, misoginia e – especialmente em 2024 – transfobia.

O anti-elitismo ambíguo – mais uma vez, centrado principalmente nas elites culturais – é absolutamente central na estratégia narrativa de Trump. O seu populismo é falso na medida em que deixa o poder económico fora de perigo, “atacando” alvos da elite cultural, como os meios de comunicação social, o meio académico, Hollywood e os políticos democratas.

Funciona em parte porque o poder económico pode parecer abstrato; as pessoas tendem a se sentir resignadas com isso, assim como com o clima. O elitismo social, por outro lado, tem rosto humano e a condescendência é vivenciada visceralmente.

E sejamos honestos: os liberais ricos podem ser incrivelmente condescendentes. Grupos vulneráveis ​​são direcionados em parte para contar a história de que “Kamala Harris se preocupa mais em atender a esse grupo especial (contra o qual você nutre preconceito) do que se preocupa com pessoas trabalhadoras como você”.

Antes de jogar pessoas trans, imigrantes ou qualquer outra pessoa debaixo do ônibus (porque o apresentador da MSNBC, Joe Scarborough, disse que deveríamos), considere a possibilidade de que esses ataques sejam fracos quando comparados com o apelo popular que os democratas poderiam ter se decidissem nomear consistentemente mais vilões convincentes.

Wall Street e bilionários gananciosos são culpados muito mais convincentes para a maioria dos eleitores da classe trabalhadora do que uma criança trans que quer praticar desporto. A manobra de Trump para desviar o ressentimento só funciona quando os Democratas se recusam a contar uma história convincente que dê sentido às verdadeiras queixas dos eleitores da classe trabalhadora.

A tarefa de inspirar, persuadir e motivar os eleitores da classe trabalhadora exige mostrar que você está ao lado deles. Para que as pessoas acreditem que você está realmente do lado delas, você precisa nomear e travar consistentemente brigas visíveis com culpados poderosos, como Wall Street, Big Tech e Big Pharma, bem como com os políticos do seu próprio partido que estão no bolso deles. .

Mesmo quando Biden rompeu com as prescrições do neoliberalismo de formas importantes no início da sua administração, ainda vemos uma hesitação persistente entre os principais democratas em denunciar os culpados que manipularam a nossa economia e o nosso sistema político e deixaram a classe trabalhadora americana comendo poeira.

A realidade é que a administração Biden/Harris não forneceu o suficiente para ajudar os trabalhadores, especialmente para mitigar a crise do custo de vida. E não narraram eficazmente o que conseguiram realizar – e o que mais tentaram fazer – principalmente porque preferem não nomear ou iniciar brigas abertas com as pessoas poderosas que se colocaram no caminho.

Porque é que os Democratas são tão resistentes em nomear culpados poderosos e em possuir uma narrativa económica popular? As razões vão além das críticas familiares de “Os democratas são simplesmente ruins em enviar mensagens”. Em suma, a era neoliberal prejudicou o espírito de luta do partido do New Deal.

O Partido Democrata de hoje mantém lealdades mistas e contraditórias, pois espera manter tanto a classe trabalhadora multirracial que constitui a sua base histórica de força e poder, como a classe doadora que é a sua actual fonte de financiamento. Numa era de desigualdade histórica, quando a maioria dos americanos acredita que o sistema foi manipulado por poucos contra muitos, não há uma mensagem que inspire a classe trabalhadora multirracial sem também desligar pelo menos parte da base de doadores do partido.

O memorando estratégico de Banks dizia aos Democratas exactamente como Trump e o Partido Republicano venceriam em 2024, e depois eles procederam a fazê-lo.

Então, quando poderemos ler o memorando estratégico sobre como os democratas pretendem estancar a hemorragia dos eleitores da classe trabalhadora e reconquistá-los?

Temos a estrutura em nossas mãos desde que tivemos Trump. É fácil de encontrar. Google: “Bernie Sanders”.

Ao contornar os vagões para derrotar Sanders (duas vezes), o establishment do Partido Democrata imaginou que estava a tornar-se mais palatável para os eleitores indecisos e afluentes altamente valorizados. Mas por batendo Com a visão ousada, o espírito de luta e o entusiasmo popular que este movimento de reforma representa, os líderes partidários permitiram efectivamente dois mandatos de Trump e talvez até a consolidação de um realinhamento autoritário de longo prazo do eleitorado. Até mesmo o colunista “moderado” do The New York Times, David Brooks, finalmente entendi agora.

Deveria agora ficar perfeitamente claro que se os Democratas não aprenderem a falar e a ganhar a confiança de pessoas da classe trabalhadora como o meu pai – e de pessoas que são muito mais alienadas do que ele – o partido estará frito. Isso significa defender de forma visível e vocal os trabalhadores e iniciar brigas abertas com culpados poderosos. Em última análise, significa enfrentar e inverter a crise central subjacente ao “momento populista” em que vivemos – a desigualdade galopante – através de grandes resultados para a classe trabalhadora da América.

As opiniões expressas neste artigo são do próprio autor e não refletem necessariamente a posição editorial da Al Jazeera.