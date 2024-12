Democratas e Republicanos condenam hackeamento chinês impulsionado pela espionagem | China

Robert Tait in Washington



Democratas e Republicanos uniram-se num raro momento de unidade para condenar uma infiltração chinesa no sistema de telecomunicações dos EUA, impulsionada pela espionagem, que foi considerada o pior hacking da história americana.

Realizada por um grupo chamado Salt Typhoon, que se acredita estar ligado ao regime comunista da China, resultou na infiltração de dezenas de empresas de telecomunicações dos EUA e de dados de figuras políticas importantes – incluindo o presidente eleito, Donald Trump; o novo vice-presidente, JD Vance; e Kamala Harris, a candidata presidencial democrata derrotada – sendo roubada.

A comunidade de inteligência dos EUA acredita que o hack está em andamento e constitui uma grave ameaça à segurança nacional.

A violação – que permitiu aos hackers penetrar no sistema de grandes gigantes das telecomunicações dos EUA, incluindo Verizon, T-Mobile, AT&T e cerca de 80 outras empresas e fornecedores de Internet – potencialmente deu aos hackers acesso a textos, e-mails e dados pessoais de dezenas de milhões de pessoas.

No entanto, o FBI e a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA) afirmam que a infiltração tem como alvo certas figuras de alto nível numa operação de espionagem altamente sofisticada.

“Identificamos que atores afiliados (ao governo chinês) comprometeram redes em múltiplas empresas de telecomunicações para permitir o roubo de dados de registros de chamadas de clientes, o comprometimento de comunicações privadas de um número limitado de indivíduos que estão principalmente envolvidos em atividades governamentais ou políticas, e a cópia de certas informações que foram sujeitas a solicitações de aplicação da lei dos EUA de acordo com ordens judiciais”, as agências disse em uma declaração conjunta no mês passado.

O hack foi descoberto pela primeira vez na primavera passada, mas só se tornou público no final de outubro, menos de quinze dias antes da eleição presidencial, depois de ter sido relatado por o New York Timesque revelou que hackers tinham como alvo os telefones usados ​​por Trump e Vance.

As autoridades acreditam que a infiltração é motivada por espionagem e recolha de informações, e não como precursora de um ataque à infra-estrutura.

Cerca de 150 vítimas visadas, a maioria delas na região de Washington, foram identificadas pelo FBI. As autoridades acreditam que as informações obtidas poderiam então ser usadas para atingir outras pessoas.

Mark Warner, o presidente democrata cessante do comitê de inteligência do Senado, disse ao Washington Post que a infiltração foi “o pior hack de telecomunicações da história da nossa nação – de longe”, acrescentando: “O povo americano precisa de saber.

“Este é um esforço contínuo da China infiltrar-se em sistemas de telecomunicações em todo o mundo, para exfiltrar enormes quantidades de dados.”

Até agora, porém, a questão ganhou pouca atenção pública, sendo ofuscada pelas eleições do mês passado e pelos esforços de Trump para nomear membros da sua nascente administração após a sua vitória.

Isso provocou várias reuniões no Capitólio enquanto membros do Congresso e senadores aceitavam mais uma violação de segurança em um ano que viu duas tentativas fracassadas de assassinato contra Trump e uma invasão aparentemente bem-sucedida de sua campanha pelo Irã, que também estava envolvido em uma conspiração separada para matá-lo, de acordo com autoridades de segurança.

Senadores de ambos os principais partidos foram informados sobre a escala do problema pelos funcionários do FBI, da CISA e da Comissão Federal de Comunicações este mês em um comunicado. sessão a portas fechadas que desencadeou expressões de raiva.

“A extensão, a profundidade e a amplitude da pirataria informática chinesa são absolutamente incompreensíveis – o facto de permitirmos tudo o que aconteceu apenas no ano passado é assustador”, disse Richard Blumenthal, senador democrata pelo Connecticut.

O senador da Florida, Marco Rubio, nomeado por Trump para secretário de Estado e um notável falcão em relação à China, disse: “É a incursão mais perturbadora e generalizada nos nossos sistemas de telecomunicações na história do mundo, não apenas do país, devido à forma como o nosso sistema é massivo. sistemas de telecomunicações é. Isso é o pior que pode acontecer.”

Seu colega republicano da Flórida, Rick Scott, culpou as agências por não terem conseguido impedir o hack. “Não há responsabilidade em ninguém sentado lá”, disse ele aos repórteres. “Eles não nos disseram por que não o pegaram, nem o que fizeram para evitá-lo.”

Josh Hawley, senador republicano pelo Missouri, chamou o hack de “de tirar o fôlego”.

“Acho que o povo americano precisa saber a extensão da violação aqui. Acho que eles ficarão chocados com a extensão disso”, disse ele. “Acho que eles precisam saber sobre suas mensagens de texto, correio de voz, telefonemas. É muito ruim, é muito, muito ruim e está em andamento.”

Embora o hack ainda não tenha capturado a imaginação popular, as notícias sobre sua escala certamente complicarão ainda mais o complicado relacionamento dos EUA com a China, que Trump ameaçou com tarifas, ao mesmo tempo em que sinalizou um desejo de laços mais calorosos com um convite altamente incomum ao seu presidente, Xi. Jinping, para participar da posse presidencial no próximo mês.

Brendan Carr, nomeado por Trump como chefe da Comissão Federal de Comunicações, comprometeu-se a trabalhar “com as agências de segurança nacional durante a transição e no próximo ano, num esforço para erradicar a ameaça e proteger as nossas redes”.

“A segurança cibernética será uma questão extremamente importante”, disse ele ao Washington Post. “A segurança nacional será uma prioridade máxima.”