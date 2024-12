Três novas acusações da Procuradoria Nacional Antiterrorismo após o ataque a um motorista de táxi perto de Le Mans

Dois homens e uma mulher foram indiciados esta sexta-feira, 13 de dezembro, em Paris, na investigação ao ataque, em julho, a um taxista perto de Le Mans por um homem conhecido pela sua radicalização islâmica e suspeito de preparar ações violentas, soubemos na sexta-feira.

A Procuradoria Nacional Antiterrorismo (PNAT) confirmou à Agência France-Presse (AFP) que três pessoas foram indiciadas, nomeadamente por associação criminosa terrorista. Dois deles foram colocados em prisão preventiva, de acordo com as exigências do PNAT. A terceira, que solicitou tempo para preparar a sua defesa, foi encarcerada enquanto aguardava uma audiência perante um juiz de liberdade e detenção, disse ele. Pelo menos sete pessoas estão a ser processadas nestas investigações lideradas por um juiz antiterrorismo do tribunal de Paris.

No final de Julho, um homem radicalizado de 30 anos, suspeito de ser o agressor, foi indiciado, nomeadamente, por rapto, sequestro e tentativa de homicídio, tudo relacionado com uma empresa terrorista, bem como por associação criminosa terrorista. Ele estava encarcerado.

Em 16 de julho, ameaçou um taxista com uma arma e feriu-o gravemente no pescoço, num local isolado perto de La Ferté-Bernard (Sarthe), antes de fugir. As investigações procuram, em particular, determinar se ele preparou outra ação violenta durante os dois dias de fuga.

Um agressor que se radicalizou na prisão

Entre os suspeitos indiciados na sexta-feira está um bretão de cerca de trinta anos com ficha “S”, suspeito de ter mantido trocas com o agressor após o ataque, apurou a AFP junto a uma fonte próxima ao caso. Contactado, seu advogado, Charles Sabbe, não quis falar.

Uma mulher que mora em Le Mans é suspeita de ter fornecido um rifle ao agressor. “Ela nega as acusações e qualquer ligação com qualquer empreendimento terrorista”reagiu seu advogado, Yassine Yakouti. “Meu escritório defende isso há mais de vinte anos. Embora ela possa ter antecedentes criminais, nunca teve qualquer ligação com empreendimentos terroristas”.insistiu ele, sobre esta mulher que foi condenada por tráfico de drogas.

O terceiro suspeito, com cerca de trinta anos, é suspeito de ter servido de intermediário ao agressor, que conhecia há vários anos segundo uma das fontes próximas do caso, para que pudesse obter uma arma. Contactado, seu advogado, Ambroise Vienet-Legué, não quis falar.

Neste caso, os investigadores acreditam que o agressor se radicalizou na prisão enquanto estava detido por crimes de direito comum. Após a sua libertação do centro penitenciário de Alençon-Condé-sur-Sarthe, “adquiriu armas com o objetivo de cometer ações violentas em nome da ideologia jihadista (do grupo) Estado Islâmico em locais públicos em Le Mans »havia especificado o PNAT no momento da sua acusação. Segundo fontes próximas ao assunto, tratava-se de uma sinagoga. Ele finalmente desistiu de seu plano de atacar uma empresa, de acordo com a promotoria antiterrorismo.