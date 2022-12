Deolane desiste de A Fazenda 14 após vitória de Babi na Roça Falsa

Deolane Bezerra não faz mais parte do elenco de A Fazenda 2022! A notícia foi confirmada pela irmã da advogada, Daniele Bezerra, na tarde deste domingo (4).

A possível saída da participante do reality show da TV Record já estava repercutindo nas redes sociais após as suas irmãs irem até o estúdio da emissora solicitar a sua saída do programa.

POR QUE DEOLANE SAIU DA FAZENDA?

Em um comunicado oficial publicado no Instagram, a equipe da peoa informou que Deolane saiu da casa do reality da Record após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra.

A mãe da advogada está na UTI do Hospital São Luiz, recebendo atendimento médico.

A saída de Deolane da Fazenda 2022 ocorreu após protestos na porta do reality em que a família da participante pedia que ela fosse liberada do confinamento.

Ainda no comunicado, a equipe da advogada agradeceu o apoio dos fãs e amigos de Deolane.